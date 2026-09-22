i A1 nimmt das Fairphone Gen. 6+ ins Sortiment auf. Das Smartphone soll besonders lange genutzt werden können. Fairphone A1 verkauft es jetzt Neues Fairphone setzt auf Reparatur statt Austausch A1 nimmt das Fairphone Gen. 6+ ins Sortiment auf. Das Smartphone soll besonders lange genutzt und selbst repariert werden können. Von Rene Findenig 22.09.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Fairphone (Gen. 6+) ist ab 7. September bei A1 erhältlich. Das Smartphone kommt in der Farbe Cobalt Blau ins Sortiment und setzt auf einen modularen Aufbau, einen austauschbaren Akku und langfristige Software-Unterstützung. A1 nennt Updates bis 2033 und fünf Jahre Garantie.

Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 7s Gen 4 Prozessor von Qualcomm, unterstützt von 12 GB RAM. Für Fotos und Videos steht ein Kamerasystem zur Verfügung, während der interne Speicher 256 GB umfasst. Dieser lässt sich erweitern.

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Das Display setzt auf LTPO-OLED-Technik und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Dadurch kann der Bildschirm Inhalte mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde darstellen. LTPO ermöglicht dabei eine variable Anpassung der Bildwiederholrate.

Zwölf Komponenten selbst austauschbar

Ein zentraler Punkt des Fairphones ist die Reparierbarkeit. Bis zu zwölf Komponenten können selbst ausgetauscht werden. Dadurch sollen einzelne defekte oder verschlissene Teile ersetzt werden können, ohne das gesamte Smartphone austauschen zu müssen.

Auch beim Akku setzt das Gerät auf eine lange Nutzung. Laut A1 hält der Akku mehr als zwei Tage. Innerhalb von 25 Minuten soll er auf 50 Prozent geladen werden können.

Bis zu zwölf Komponenten können selbst ausgetauscht werden. Fairphone

Für den Schutz des Smartphones setzt Fairphone auf Gorilla Glass 7i. Dazu kommt eine IP55-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Das Gerät wurde außerdem nach Militärstandard getestet. Welche konkreten Tests dabei durchgeführt wurden, geht aus der vorliegenden Mitteilung nicht hervor.

Bei A1 ist das Fairphone (Gen. 6+) ab 79 Euro erhältlich. Der angegebene Beispieltarif ist A1 Mobil L. Mit A1 Family kostet dieser 64,90 Euro pro Monat, ohne A1 Family 69,90 Euro bei einer Bindung von 24 Monaten. Zusätzlich fällt einmalig eine Speichermedienvergütung von 6,60 Euro an.

Smartphones langlebiger und reparierbarer entwickeln

Das Fairphone wurde 2013 in Amsterdam gegründet. Das Unternehmen verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, Smartphones langlebiger und reparierbarer zu entwickeln. Dabei setzt Fairphone unter anderem auf faire und recycelte Materialien sowie mehr Transparenz in der Lieferkette.

Mit dem Gen. 6+ erweitert A1 damit sein Smartphone-Angebot um ein Gerät, bei dem nicht nur Leistung und Display im Mittelpunkt stehen. Der Hersteller setzt vor allem auf die Möglichkeit, einzelne Bauteile auszutauschen und das Smartphone über einen langen Zeitraum mit Software zu versorgen.