i So findest du schnell den Weg zur gesuchten Toilette, Kasse oder zum richtigen Gate. Screenshot Google Street View Navi-Geheimtipp Verstecktes Google Maps-Feature kennt kaum wer Google Maps hat eine praktische Funktion, die kaum jemand kennt: Navigation in Gebäuden. So findest du dich in Flughäfen zurecht. Von Digital Heute 22.09.2026, 21:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt es nicht: Man steht mitten in einem riesigen Einkaufszentrum oder am Flughafen und hat keine Ahnung, wo es zum gesuchten Geschäft oder Gate geht. Google Maps kann hier mit einem versteckten Feature helfen.

Die sogenannten Indoor-Maps zeigen Grundrisse von großen Gebäuden an. Weltweit sind bereits über 10.000 Gebäude kartiert – darunter auch österreichische Locations wie Schloss Schönbrunn und die Shopping City Süd.

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Wie es bei "Chip" heißt, sind Indoor-Maps auf der Karte gelb eingefärbt und umrandet. Um die Funktion zu nutzen, zoomt man in Google Maps so weit in die Karte, bis links an der Seite Zahlen erscheinen.

So navigierst du durch Stockwerke

Diese Zahlen stehen für die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes. Tippt man darauf, öffnet sich ein detaillierter Etagenplan. So findest du schnell den Weg zur gesuchten Toilette, Kasse oder zum richtigen Gate.

20 Jahre Google Maps – die Entwicklung im Überblick i ?

Das Feature funktioniert beispielsweise an größeren Flughäfen, Einkaufszentren oder Museen auch in Europa.

Das Praktische: Die Funktion läuft sowohl auf Android-Smartphones als auch auf iPhones – und ist komplett kostenlos. Trotzdem kennen die wenigsten Nutzer diesen hilfreichen Navi-Trick.