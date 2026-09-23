i Ein Reddit-Nutzer sucht nicht einfach eine Partnerin. Er will gemeinsam sparen, investieren und möglichst früh weniger arbeiten. iStock / Getty Images / Jana Murr Sparquote ist Pflicht Er sucht Partnerin, die Gehaltsnachweis bringen muss Liebe, gemeinsames Kochen, Finanz-Podcasts und Sparpläne: Ein kurioses Dating-Gesuch sorgt im Finanzforum für reichlich Spott. Von Digital Heute 23.09.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie würde eine Partnersuche aussehen, wenn Liebe nicht das wichtigste Kriterium wäre? Ein Nutzer im Subreddit r/Finanzen liefert darauf eine ziemlich spezielle Antwort. Er sucht eine Partnerin für einen sogenannten DINK-Haushalt. Die Abkürzung steht für "Dual Income, No Kids", also zwei Einkommen ohne Kinder. Das Ziel: Gemeinsam soll so viel Geld zurückgelegt werden, dass beide spätestens Mitte 30 nur noch 20 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Der Beitrag ist als Meme gekennzeichnet und entsprechend offensichtlich überspitzt.

Trotzdem ist die Finanzplanung darin erstaunlich detailliert. Beide Partner sollen zunächst Vollzeit arbeiten und jeweils 1.000 bis 1.500 Euro pro Monat investieren. Danach soll der gemeinsame Haushalt durch geteilte Fixkosten günstiger werden. Ein Kühlschrank statt zwei, eine gemeinsame Wohnung statt zwei Haushalte und möglichst wenig laufende Ausgaben sollen die Sparquote erhöhen. Später soll das sogenannte Barista-FIRE folgen.

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Dabei reduziert man die Arbeitszeit deutlich und finanziert einen Teil des Lebensunterhalts weiterhin über Erwerbsarbeit, während das angesparte Vermögen weiter investiert bleibt. Die letzte Phase des Plans nimmt der Autor gleich selbst aufs Korn: Mit 67 soll das Paar feststellen, dass es zwar finanziell erfolgreich war, aber möglicherweise nie richtig gelebt hat. Immerhin sollen dann 1,2 Millionen Euro im FTSE All-World liegen.

Romantik muss kosteneffizient sein

Auch beim Dating will der Nutzer offenbar keine unnötigen Ausgaben zulassen. Eine große Hochzeit kommt für ihn nicht infrage. Stattdessen soll zunächst nur standesamtlich geheiratet werden. Als Beispiel für ausufernde Kosten nennt er Hochzeiten, die er im Bekanntenkreis erlebt habe. Eine Date Night stellt er sich ebenfalls anders vor als viele klassische Paare: Gemeinsam kochen, möglichst mit günstigen Angeboten und vorhandenen Vorräten, danach auf der Couch Finanzvideos schauen oder einen Börsen-Podcast hören.

Auch beim Wohnen und bei der Mobilität ist der Spargedanke zentral. Ein Auto hält der Nutzer für ineffizient und kapitalintensiv. Stattdessen soll das Deutschlandticket genutzt werden. Als Luxus gilt für ihn bereits eine Waschmaschine, deren Strom vom Balkonkraftwerk kommt. Haustiere sind ebenfalls unerwünscht. Einen Hund hält der Verfasser finanziell für schwer zu rechtfertigen, wenn man die laufenden Kosten stattdessen über Jahrzehnte investieren könnte. Besonders absurd wird das Gesuch bei den Anforderungen an mögliche Interessentinnen. Fotos seien optional, schreibt der Nutzer. Viel wichtiger seien Gehaltsnachweis, Depotgröße und aktuelle Sparquote.

Auch einen Auszug aus dem Haushaltsbuch und eine Excel-Tabelle mit der persönlichen Vermögensaufstellung hält er für aussagekräftiger als ein Foto. Genau diese Mischung aus Partnersuche und Finanzprüfung macht den Beitrag zum gefundenen Fressen für die Community. Der Post erhielt laut Reddit mehr als 1.400 Upvotes und zahlreiche Kommentare. Ein Teil der Nutzer spielt das Konzept konsequent weiter. Statt nach Aussehen oder Charakter werden plötzlich Körpergewicht, Größe und Heizwert eines potenziellen Partners diskutiert. Andere rechnen scherzhaft vor, wie viel Geld sich durch gemeinsames Heizen, kleinere Wohnungen oder weniger Lebensmittelverbrauch sparen ließe.

Selbst der Vorrat wird zum Anlageproblem

Auch das Thema Kinder wird auf die Spitze getrieben. Wenn das Ziel ein DINK-Haushalt ist, sind Kinder schließlich ausdrücklich nicht vorgesehen. Einige Kommentatoren rechnen deshalb ironisch vor, wie viel Geld man durch das Vermeiden von Kinderkosten angeblich zusätzlich investieren könnte. Andere treiben den Gedanken noch weiter und schlagen gleichgeschlechtliche Beziehungen als besonders effiziente Variante vor, weil dann weder Kinder noch Verhütungskosten anfallen würden.

Besonders gut zeigt sich der Humor der Diskussion an einem scheinbar nebensächlichen Satz. Der Verfasser will beim gemeinsamen Kochen Zutaten aus Angeboten und dem Vorrat verwenden. Ein Nutzer nimmt genau das auseinander: Lebensmittel im Vorrat seien schließlich gebundenes Kapital. Daraus entwickelt sich eine kleine Finanzdebatte darüber, ob ein Vorrat im Küchenschrank nicht ebenfalls eine Form von Kapitalbindung sei. Die Community spielt damit auf eine typische Denkweise des Finanzforums an: Selbst bei Lebensmitteln wird plötzlich über Rendite, Opportunitätskosten und den optimalen Einsatz von Kapital gesprochen.

Ein anderer Nutzer bringt das Prinzip auf die Spitze und argumentiert sinngemäß, dass Zeit im Markt wichtiger sei als Zeit im Kühlschrank. Auch die geplante Sparrate sorgt für Diskussionen. 1.000 bis 1.500 Euro pro Person im Monat erscheinen einigen Nutzern angesichts des ambitionierten FIRE-Ziels nicht ausreichend. Ein Kommentator hält 1.500 Euro monatlich sogar für lächerlich niedrig und verweist darauf, dass in einem DINK-Haushalt deutlich mehr möglich sein müsse. Ein anderer Nutzer berichtet dagegen von einem Nettoverdienst unter 2.000 Euro und reagiert überrascht auf die hohen Erwartungen.

"Am Ende nie richtig gelebt"

Daraus entwickelt sich eine weitere Debatte über Einkommen. Ein Nutzer nennt rund 2.900 Euro netto als Durchschnittswert für sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte. Andere weisen darauf hin, dass Durchschnitt und Median nicht dasselbe sind und ein Durchschnittseinkommen durch besonders hohe Einkommen nach oben gezogen werden kann. Gerade daran zeigt sich, dass die scheinbar harmlose Satire einen realen Konflikt im Finanzforum trifft: Was für den einen eine normale Sparrate ist, kann für einen anderen völlig unrealistisch sein.

Der vielleicht interessanteste Satz des ursprünglichen Beitrags steht allerdings bereits im eigenen Finanzplan. Mit 67 soll das Paar angeblich feststellen, dass es eigentlich nie richtig gelebt habe, dafür aber 1,2 Millionen Euro im FTSE All-World besitzt. Auch diesen Punkt greifen die Nutzer auf. Einer rechnet vor, dass die genannte Summe bei bestimmten Renditeannahmen und einer ausreichend hohen Sparrate deutlich höher ausfallen könnte. Andere machen sich darüber lustig, dass selbst ein möglichst konsequentes Sparleben offenbar nie genug sei. Damit landet die Diskussion bei einem bekannten Problem extremer Sparziele: Je mehr Vermögen aufgebaut wird, desto leichter lässt sich das nächste finanzielle Ziel definieren.

Der Beitrag ist zwar als Meme gekennzeichnet. Trotzdem funktioniert der Witz gerade deshalb so gut, weil viele Elemente aus der tatsächlichen Sprache der Finanz-Community stammen. ETF-Sparplan, Sparquote, FIRE, Fixkosten, Opportunitätskosten und Rendite werden normalerweise bei der persönlichen Finanzplanung verwendet. Hier werden sie einfach auf die Partnersuche übertragen. Aus "Passt du zu mir?" wird dadurch "Wie hoch ist deine Sparquote?". Aus einem gemeinsamen Abendessen wird eine Optimierung der Lebensmittelkosten. Und aus einer Beziehung wird – zumindest im Scherz – ein gemeinsames Investmentprojekt.

So schaffst es auch du, dir etwas Geld zu sparen i ?

Liebe als Excel-Tabelle

Die Reaktionen zeigen entsprechend zwei Seiten. Viele spielen den Witz mit und versuchen, aus jedem Detail noch eine weitere Sparmaßnahme herauszuholen. Andere finden die Idee bereits nach den ersten Zeilen ermüdend und werfen dem Verfasser vor, alte Finanzforum-Klischees neu aufzuwärmen. Der Autor selbst reagiert auf die Kommentare ebenfalls mit weiteren Scherzen und hält den satirischen Ton durch.

Ein Nutzer bringt die Idee auf den Punkt, indem er aus der Partnersuche praktisch eine Ausschreibung für einen gemeinsamen Haushalt macht. Andere schlagen vor, die Anzeige gleich am schwarzen Brett eines Supermarkts aufzuhängen – natürlich in einem möglichst wohlhabenden Viertel, damit die Zielgruppe zur gewünschten Sparquote passt. Auch das ursprüngliche Ziel wird hinterfragt. Wer bis 67 konsequent spart, auf Auto und Haustiere verzichtet, Kinder ausschließt und seine Freizeit auf günstige Aktivitäten beschränkt, könnte irgendwann zwar ein beträchtliches Depot besitzen. Ob dieser Lebensstil dann tatsächlich glücklich macht, kann eine Excel-Tabelle allerdings nicht beantworten.

Genau deshalb funktioniert der Reddit-Post: Er übertreibt die typische Finanzlogik bis zu dem Punkt, an dem selbst eine Partnersuche wie ein Investment aussieht. Und plötzlich geht es nicht mehr darum, ob zwei Menschen zusammenpassen, sondern ob ihre Depots, Gehälter und Sparquoten miteinander kompatibel sind. Die vielleicht absurdeste Bewerbung der Welt braucht am Ende also kein Foto. Sie braucht einen Gehaltsnachweis und eine aktuelle Vermögensaufstellung.