i Eine neue 2-Euro-Münze sorgt für einen Sammler-Run. Die U2-Ausgabe war sofort ausverkauft und wird für Hunderte Euro gehandelt. coinsntreasures.com / Montage: Heute Hast du sie? Diese 2-Euro-Münze ist plötzlich über 400 Euro wert Für 39,95 Euro gekauft, für bis zu 400 Euro verkauft: Eine neue irische 2-Euro-Münze sorgt für Aufsehen. Von Digital Heute 01.10.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gewöhnliche 2-Euro-Münze kann plötzlich mehrere Hundert Euro wert sein. In Irland sorgt eine besondere Ausgabe für einen regelrechten Sammler-Run. Die Münze zeigt die vier Mitglieder der Kultband U2 und war bereits kurz nach Verkaufsstart ausverkauft. Erste Exemplare wechselten im Internet für bis zu 400 Euro den Besitzer, berichtet der "Focus".

Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. haben es damit auf ein ganz besonderes Zahlungsmittel geschafft. Zum 50. Geburtstag der Band gibt Irland eine eigene 2-Euro-Gedenkmünze heraus. Das Besondere daran: Erstmals wird eine noch aktive Rockband auf einer solchen offiziellen europäischen Münze verewigt.

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Für Sammler ist das offenbar Grund genug, tief in die Tasche zu greifen. Die besonders aufwendig hergestellte Variante kostete ursprünglich 39,95 Euro. Auf dem Zweitmarkt wurden bereits Verkaufspreise zwischen 300 und 400 Euro erzielt. Damit wechselte die Münze teilweise für fast das Zehnfache ihres ursprünglichen Verkaufspreises den Besitzer.

U2-Münze binnen Minuten ausverkauft

Der Verkaufsstart am 25. September war kein gewöhnlicher Münzhandel. Genau 50 Jahre zuvor hatte Schlagzeuger Larry Mullen Jr. an seiner Schule in Dublin einen Aushang aufgehängt, mit dem er nach Mitmusikern suchte. Daraus entstand die Band, die später weltweit Erfolge feiern sollte.

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Zum Jubiläum ließ die irische Zentralbank zwei unterschiedliche Sammlerversionen der Münze herstellen. Die günstigere Ausgabe erschien in einer sogenannten Coincard. Dabei handelt es sich um eine Münze, die in einer bedruckten Sammelkarte verpackt ist. Davon wurden 150.000 Stück zu jeweils 14,95 Euro angeboten.

Noch exklusiver ist die Variante in sogenannter Polierter Platte. Bei dieser aufwendig hergestellten Sammlermünze glänzt der Hintergrund spiegelnd, während das Motiv matt hervorgehoben wird. Von dieser Ausgabe wurden lediglich 5.000 Exemplare produziert. Der ursprüngliche Verkaufspreis lag bei 39,95 Euro.

Die besonders begehrte Proof-Ausgabe war laut dem Bericht bereits wenige Minuten nach dem Verkaufsstart vergriffen. Auch die übrigen Sammlerstücke stießen auf großes Interesse. Neben klassischen Münzsammlern wollten offenbar auch zahlreiche U2-Fans ein Exemplar ergattern.

Diese Details machen die Münze besonders

Auf der Münze sind die vier Bandmitglieder nebeneinander zu sehen. Neben Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. finden sich auch der Bandname sowie die Jahreszahlen 1976 und 2026. Dazu kommt die irische Landesbezeichnung "Éire". Entworfen wurde das Motiv von Shaughn McGrath. Die Münzen wurden von der Königlichen Niederländischen Münze hergestellt. Dass lebende Musiker auf einer offiziellen Euromünze verewigt werden, ist ungewöhnlich.

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Ein generelles Verbot für die Abbildung lebender Personen gibt es allerdings nicht. In mehreren europäischen Ländern werden beispielsweise amtierende Monarchen auf Münzen dargestellt. Die irische Ausgabe geht dennoch einen besonderen Schritt. Statt eines Staatsoberhaupts oder eines historischen Ereignisses würdigt das Land eine noch aktive Band. Auch das dürfte zum großen Interesse beitragen.

Nicht jede 2-Euro-Münze ist plötzlich 400 Euro wert

Wer jetzt sein Kleingeld durchsuchen möchte, sollte allerdings genau hinschauen. Die U2-Münze ist keine gewöhnliche Umlaufmünze, die in großer Zahl über Supermärkte und Bankomaten in Umlauf gebracht wird. Die bekannte Gesamtauflage umfasst 155.000 Stück. Diese wurden ausschließlich als Coincard oder als hochwertige Proof-Ausgabe angeboten. Eine zusätzliche Ausgabe in Münzrollen für den regulären Bargeldverkehr ist nicht vorgesehen.

Zwar handelt es sich um eine offizielle 2-Euro-Münze, die grundsätzlich im gesamten Euroraum als Zahlungsmittel gültig ist. Wer die Münze aus ihrer Verpackung nimmt, könnte damit also theoretisch auch einen Kaffee bezahlen. Bei einem ursprünglichen Verkaufspreis von mindestens 14,95 Euro wäre das für Sammler allerdings ein teurer Spaß.

Der hohe Preis am Zweitmarkt ist zudem kein fixer Wert. Die bereits erzielten 300 bis 400 Euro zeigen, wie viel manche Käufer unmittelbar nach dem Verkaufsstart zu zahlen bereit waren. Ob sich solche Beträge dauerhaft durchsetzen, ist offen. Für Besitzer der Münze könnte sich das Warten daher lohnen. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die Nachfrage nach dem ersten Hype wieder nachlässt und die Preise sinken.

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U2 ist nicht die erste Popkultur auf einer 2-Euro-Münze

Auch andere ungewöhnliche Motive haben es bereits auf europäische Gedenkmünzen geschafft. Frankreich widmete 2019 beispielsweise dem Comic-Helden Asterix eine eigene 2-Euro-Münze. Die irische U2-Ausgabe ist jedoch eine Besonderheit, weil erstmals eine noch aktive Band auf einer solchen Gedenkmünze abgebildet wird.

Für Irland ist die Ausgabe auch eine Würdigung eines musikalischen Aushängeschilds. U2 hat laut Angaben der irischen Zentralbank weltweit mehr als 175 Millionen Tonträger verkauft und insgesamt 22 Grammys gewonnen. Ob die Münze in Zukunft tatsächlich zu einer begehrten Rarität wird, muss sich erst zeigen. Der Verkaufsstart und die ersten hohen Preise liefern jedenfalls bereits jetzt Gesprächsstoff in der Sammlerszene.