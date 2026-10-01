i 200-MP-Kamera, 6.900-mAh-Akku und zwei 120-Hz-Displays: Das neue Vivo X Fold6 startet jetzt in Österreich. Vivo Ab sofort in Österreich Vivo X Fold6 kommt zu uns mit riesigem Kamera-Zoom Vivo bringt sein neues Falt-Handy X Fold6 nach Österreich. Highlight ist ein Tele-Extender mit 200 Millimetern Brennweite. Von Rene Findenig 01.10.2026, 16:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vivo bringt sein neues Falt-Smartphone X Fold6 ab sofort nach Österreich. Das Gerät setzt auf eine 200-MP-Hauptkamera, eine Zeiss-APO-Telekamera und einen speziellen Tele-Extender, der die Brennweite auf umgerechnet 200 Millimeter erweitert. Dazu kommen ein 6.900-mAh-Akku, zwei große 120-Hz-Displays und ein Preis von 2.199 Euro.

Das Vivo X Fold6 ist seit 1. Oktober 2026 in Österreich erhältlich. Das faltbare Smartphone kommt hierzulande mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher in der Farbe "Horizon Blue" auf den Markt. Angeboten wird es im Vivo-Webshop sowie bei Drei, MediaMarkt und A1. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.199 Euro.

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Besonders auffällig ist das Kamera-System. Auf der Rückseite sitzt eine 200-MP-Hauptkamera mit einem gemeinsam von Vivo und Samsung entwickelten HPB-Großsensor. Dazu kommen eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine Zeiss-APO-Telekamera mit 3-fachem Periskop-Design.

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Zusatzlinse bringt 200 Millimeter

Die Telekamera arbeitet mit einer umgerechneten Brennweite von 70 Millimetern und bietet Tele-Makro sowie bis zu 100-fachen Zeiss HyperZoom. Noch weiter geht es mit dem separat erhältlichen vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2.

Damit erreicht das X Fold6 laut vivo eine optische Brennweite von umgerechnet 200 Millimetern. Der Extender ist 96 Millimeter lang und wiegt 153 Gramm. Er lässt sich unter anderem für Fotos, Porträts, Landschaftsaufnahmen und Videos einsetzen. Auch für Bühnen- und Konzertaufnahmen ist das Zubehör gedacht.

Das X Fold6 ist damit das erste faltbare Smartphone von vivo, das den Zeiss Telephoto Extender unterstützt.

Für bewegte Motive gibt es den Modus "Motion Portrait 2.0". Er soll Auslöseverzögerungen reduzieren und Motive während der Aufnahme verfolgen. Mit "Night Flash Portrait" will Vivo außerdem bei schlechten Lichtverhältnissen für natürlichere Hauttöne und mehr Details sorgen.

Für Konzerte ist der "All New Stage Mode" vorgesehen. Er kombiniert die Bildverarbeitung von vivo mit Tele-Aufnahmen und unterstützt 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde sowie Dolby Vision.

Zwei Displays mit bis zu 5.000 Nits

Aufgeklappt zeigt das X Fold6 ein 8,02 Zoll großes Innen-Display. Außen sitzt ein 6,51 Zoll großes Cover-Display. Beide Panels verwenden 8T-LTPO-Technik und können ihre Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz anpassen.

Die maximale lokale Spitzenhelligkeit gibt vivo mit bis zu 5.000 Nits an. Gleichzeitig soll die Helligkeit bis auf 1 Nit reduziert werden können. Beim Innen-Display setzt Vivo auf ein Samsung-M14-Panel, beim äußeren Bildschirm auf ein Q11-Panel von BOE.

Mit "Multi-Split Screen" können bis zu vier Apps gleichzeitig in einem anpassbaren Layout am Innendisplay angezeigt werden. Über "AI Cross-App Drag" lassen sich Inhalte zwischen Anwendungen verschieben. Die Funktion wird laut Hersteller auch in Österreich unterstützt.

6.900-mAh-Akku trotz dünnem Gehäuse

Im Inneren steckt ein 6.900-mAh-BlueVolt-Akku. Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 80 Watt, kabellos sind bis zu 40 Watt möglich. Für die maximale kabellose Ladeleistung wird allerdings entsprechendes Zubehör benötigt.

Vivo setzt beim Akku auf eine Silizium-Anodentechnologie der fünften Generation sowie eine Semi-Solid-State-Batterie der dritten Generation. Laut Hersteller soll die Energieabgabe damit auch bei niedrigen Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius stabiler bleiben.

Das X Fold6 ist aufgeklappt laut Vivo 4,8 Millimeter dick und wiegt 235 Gramm. Geschützt ist das Gerät nach IPX8 und IPX9 gegen Wasser sowie nach IP5X gegen Staub.

OriginOS 7 Fold und neuer Prozessor

Als Betriebssystem kommt OriginOS 7 Fold zum Einsatz. Für die Rechenleistung sorgt der gemeinsam mit MediaTek entwickelte Dimensity 9500 Super Edition. Vivo kombiniert den Chip mit einer "Ultra-Efficient Concurrent Engine", die unter anderem die Auslastung bei mehreren gleichzeitig laufenden Aufgaben optimieren soll.

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Das Smartphone kann außerdem an einen kompatiblen Monitor oder Fernseher angeschlossen werden. Im Desktop-Modus soll dadurch eine Arbeitsumgebung entstehen, in der sich unter anderem Dokumente, Präsentationen und Kommunikation verwalten lassen.

Das Vivo X Fold6 ist in Österreich ab sofort mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher für 2.199 Euro erhältlich. Neben dem Vivo-Webshop wird es bei Drei, MediaMarkt und A1 angeboten.