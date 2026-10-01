i "Reslimed" basiert auf dem ursprünglichen "Volvy’s Adventure" und dessen früheren Neuauflagen. Doinksoft "Reslimed"-Version enthüllt "Volvy’s Adventure" bekommt eine komplett neue Version Volvy kehrt zurück: In "Volvy’s Adventure: Reslimed" warten vier Welten, schräge Gegner und eine überdimensionale Hand. Von Rene Findenig 01.10.2026, 16:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Devolver Digital und das Entwicklerstudio Doinksoft bringen "Volvy’s Adventure: Reslimed" am 19. November auf Steam. Der Action-Platformer setzt auf vier überarbeitete Welten, ungewöhnliche Fähigkeiten und eine ordentliche Portion Humor. Volvy muss sich durch vier neu gestaltete Welten kämpfen. Dort warten freche Gegner, gefährliche Hindernisse und Bosskämpfe.

Die große Hand ist dabei mehr als nur ein ungewöhnliches Markenzeichen. Mit ihr kann Volvy schweben, an Schienen entlanggleiten, durch die Luft sausen und sich in den Untergrund graben. Auch Gegner und Hindernisse lassen sich damit aus dem Weg räumen. Wer genau hinsieht, kann mit der ungewöhnlichen Fähigkeit außerdem Geheimgänge entdecken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Zwiebeln machen Volvy stärker

Neben der Riesenhand spielen Zwiebeln eine wichtige Rolle. Volvy sammelt sie auf seiner Reise, um seine Kräfte zu steigern. Sind genügend Zwiebeln zusammengekommen, verwandelt er sich in Swolvy. In dieser muskulösen Form verfügt er über deutlich mehr Stärke und kann sich auch gegen besonders hartnäckige Gegner behaupten.

Die Handlung liefert den Grund für das Abenteuer: Eine Gruppe von Zauberern hat einen mysteriösen Schleim über die Welt gebracht und Volvys Freunde entführt. Volvy macht sich deshalb auf den Weg durch die vier Welten, um die Zauberer zu besiegen, seine Freunde zu retten und den Schleim aufzuhalten.

Überarbeitete Minispiele und neue Optik

"Reslimed" basiert auf dem ursprünglichen "Volvy’s Adventure" und dessen früheren Neuauflagen. Das Entwicklerteam hat laut Devolver Digital jedes Pixel neu gezeichnet und die Grafik mit kräftigeren Farben versehen. Auch die Minispiele zwischen den Levels wurden überarbeitet.

Dabei nimmt sich das Spiel offenbar selbst nicht allzu ernst: Die früheren Minispiele sollen Kinder nicht länger zum Rauchen ermutigen. Die Pressemitteilung spielt außerdem darauf an, dass die Mitglieder des ursprünglichen Entwicklungsteams inzwischen nicht mehr hinter Gittern sitzen. Der humorvolle Ton zieht sich damit auch durch die Ankündigung.

Wer sich selbst ein Bild machen will, kann "Volvy’s Adventure: Reslimed" bereits auf Steam vorbestellen. Derzeit ist das Spiel dort um 25 Prozent günstiger als zum regulären Preis von 4,99 Euro.