Sohn (11) getötet – Mutter steht jetzt vor Gericht

Am Montag muss sich eine 39-jährige Frau vor dem Straflandesgericht Leoben verantworten. Sie soll Anfang des Jahres ihren eigenen, elf Jahre alten Sohn getötet haben.
Die Tat soll sich am 30. Jänner am frühen Nachmittag in einer Wohnung in Leoben ereignet haben (Foto oben). Laut Anklage fügte die Frau ihrem Sohn mehrere Messerstiche zu. Der Elfjährige starb.
Nach der Tat soll die 39-Jährige versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen, "Heute" berichtete. Sie verständigte allerdings auch die Rettung. Noch am Tatort wurde die Frau festgenommen.
Im Zuge des Pflichtverhörs legte die Beschuldigte ein Geständnis ab. Andreas Riedler, Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Leoben, erklärte dazu im ORF: „Die Angeklagte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt eingeliefert. Im Zuge des Pflichtverhörs hat sie gestanden, ihren elfjährigen Sohn getötet zu haben."
Nach der Tat wurde auch der Gesundheitszustand der 39-Jährigen genau untersucht. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob Alkohol oder andere Substanzen eine Rolle gespielt haben könnten.
„Durch die toxikologische Untersuchung konnte weder eine Alkoholisierung noch die Einnahme von anderen bewusstseinsbeeinträchtigenden Substanzen durch die Angeklagte nachgewiesen werden. Das psychiatrische Sachverständigengutachten ergab, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war", so Riedler.
Der 39-Jährigen droht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren oder lebenslange Haft. Das Urteil wird noch am Montag erwartet.