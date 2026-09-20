i Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag eine männliche Person getötet worden. Im Bild: Der Tatort der Bluttat. APA-Images / APA / ROLAND THENY Verstörendes Motiv enthüllt Mutter tötet Sohn – "wollte ihm Schlechtes ersparen" Eine 39-Jährige soll ihren elfjährigen Sohn in Leoben mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Am Montag startet der Mordprozess. Von 20.09.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Bluttat, die ganz Österreich erschütterte, kommt am Montag in Leoben (Stmk.) vor Gericht. Eine 39-jährige Mutter muss sich wegen Mordes an ihrem elfjährigen Sohn vor einem Geschworenensenat verantworten. Sie soll Ende Jänner 2026 ihren Sohn in der gemeinsamen Wohnung mit zahlreichen Messerstichen getötet haben, setzte danach selbst den Notruf ab. Doch für den Buben kam jede Hilfe zu spät.

Zuerst schwieg sie eisern zur Tat, später gab sie laut "Kleiner Zeitung" in einer Einvernahme zu Protokoll, dass sie ihren Sohn "vor einem schlechten Leben" habe "bewahren" wollen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Was genau sie damit meinte, blieb offen. Fest steht: Das psychiatrische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die 39-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sein soll.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Alkohol, Drogen oder andere Substanzen spielten laut einem toxikologischen Gutachten keine Rolle. Das öffentliche Interesse dürfte groß sein. Im Justizzentrum Leoben wird mit einem vollen Verhandlungssaal gerechnet. Das Urteil könnte noch am Montag fallen. Die Unschuldsvermutung gilt.