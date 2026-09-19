i Einsatzkräfte mit Blaulicht. IMAGO/Daniel Scharinger Schwer verletzt Junger Raser hebt mit Auto ab, kracht in Wohnhaus Ein Pkw hob in Brodersdorf ab und durchbrach eine Wohnungswand. Der 19-jährige Lenker wurde schwer verletzt, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Unfall Samstagfrüh in Brodersdorf im Bezirk Graz-Umgebung: Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 5.15 Uhr mit seinem Pkw auf der B65 von Gleisdorf kommend in Richtung Eggersdorf unterwegs. Kurz vor dem Ortsgebiet soll er laut Zeugen mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben.

Im Ortsgebiet kam der Wagen schließlich rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto erfasste eine Erderhebung auf einer Wiese, hob ab und krachte frontal gegen ein Mehrparteienhaus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Seitenwand einer Erdgeschosswohnung durchbrochen. Der Pkw blieb danach teilweise in der Wohnung und teilweise im Freibereich senkrecht zum Stillstand.

Die Rettung des schwer verletzten Lenkers gestaltete sich schwierig. Die Feuerwehren Haselbach und Ludersdorf mussten den 19-Jährigen mittels "technischer Dachabnahme" aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam und eine Notärztin wurde der Mann in das Universitätsklinikum Graz gebracht.

Bei der Durchsuchung des Unfallfahrzeugs stellten Polizisten Alkohol sowie Suchtgiftutensilien sicher. Nähere Angaben zu möglichen Beeinträchtigungen oder Testergebnissen liegen im vorliegenden Material nicht vor.

Die Bilder des Tages i ?

Gebäude einsturzgefährdet

Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte zum Unfallzeitpunkt im Nebenzimmer geschlafen. Er wurde durch den Crash geweckt, blieb aber unverletzt. In seine Wohnung kann der Mann vorerst nicht zurück: Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet, die Landeswarnzentrale zog deshalb einen Statiker hinzu.

Auf der B65 im Ortsgebiet Brodersdorf ist im Bereich der Unfallstelle derzeit nur eine einspurige Befahrung möglich. Der Verkehr wird wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeführt.