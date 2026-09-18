Autofahrer übersieht 82-Jährigen am Motorrad – tot

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es Freitagmittag im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ein 82-jähriger Motorradlenker war auf der L442 unterwegs, als es kurz nach 12 Uhr zu einer folgenschweren Kollision mit einem Pkw kam.
Ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk war aus Hartl kommend unterwegs. Auf Höhe des Rüsthauses Söchau wollte der Mann mit seinem Wagen in eine Gemeindestraße einbiegen.
Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Für den 82-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.
Der 82-jährige Pkw-Lenker wurde nach dem Zusammenstoß zur weiteren medizinischen Abklärung ins LKH Feldbach gebracht. Er dürfte bei dem Unfall unverletzt geblieben sein. Die genauen Umstände des tödlichen Zusammenstoßes sind Gegenstand der Ermittlungen.