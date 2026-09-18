StartseiteÖsterreichSteiermark
Eins von zwei Streckengleisen musste gesperrt werden.
Eins von zwei Streckengleisen musste gesperrt werden.
istock (Symbolbild)
Vorfall in Traboch

Schallschutzwand stürzte um – Streckengleis gesperrt

Ein Lkw geriet beim Abladen eines Containers in Traboch ins Rutschen und krachte gegen eine ÖBB-Schallschutzwand. Ein Streckengleis wurde gesperrt.
André Wilding
Von André Wilding
18.09.2026, 11:46
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Leoben wollte am Freitag gegen 6.00 Uhr mit seinem Lkw bei einem Bauhof einen Container abladen.

Dixiklo am Gleis – ÖBB-Zug konnte nicht mehr bremsen

Um rückwärts zum Abstellplatz zu gelangen, musste er eigenen Angaben zufolge mehrmals reversieren und gelangte dabei auf eine Wiese.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ins Rutschen geraten

In der Folge geriet der Lkw bei der abschüssigen Wiese ins Rutschen und prallte gegen eine Schallschutzwand der ÖBB.

Diese wurde aus der Verankerung gerissen und stürzte neben die Gleise. Eine zweite Schallschutzwand wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.

ÖBB-Zug fällt aus! Radler müssen durch Gewitter fahren

Der Zugverkehr musste vorerst eingestellt werden. Das umgestürzte Modul konnte mittels Geräte des Bauhofes zur Seite gezogen werden.

Streckengleis gesperrt

Ein Streckengleis konnte nach kurzer Zeit wieder frei gegeben werden. Das zweite Streckengleis bleibt vorerst gesperrt.

Trotz Reservierung! Kein Sitzplatz für ÖBB-Fahrgäste

Ein Techniker der ÖBB wird das noch stehende, aber beschädigte Modul der Schallschutzwand begutachten und weitere Maßnahmen treffen.

wil,18.09.2026, 11:46
Mehr zum Thema
TrabochÖBBVerkehrsunfallUnfall

Weiterlesen

Weitere Storys
BahnEisenbahnÖsterreichSteiermarkLPD SteiermarkLeoben
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote