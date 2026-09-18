i Eins von zwei Streckengleisen musste gesperrt werden. istock (Symbolbild) Vorfall in Traboch Schallschutzwand stürzte um – Streckengleis gesperrt Ein Lkw geriet beim Abladen eines Containers in Traboch ins Rutschen und krachte gegen eine ÖBB-Schallschutzwand. Ein Streckengleis wurde gesperrt. Von André Wilding 18.09.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Leoben wollte am Freitag gegen 6.00 Uhr mit seinem Lkw bei einem Bauhof einen Container abladen.

Um rückwärts zum Abstellplatz zu gelangen, musste er eigenen Angaben zufolge mehrmals reversieren und gelangte dabei auf eine Wiese.

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Ins Rutschen geraten

In der Folge geriet der Lkw bei der abschüssigen Wiese ins Rutschen und prallte gegen eine Schallschutzwand der ÖBB.

Diese wurde aus der Verankerung gerissen und stürzte neben die Gleise. Eine zweite Schallschutzwand wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der Zugverkehr musste vorerst eingestellt werden. Das umgestürzte Modul konnte mittels Geräte des Bauhofes zur Seite gezogen werden.

Streckengleis gesperrt

Ein Streckengleis konnte nach kurzer Zeit wieder frei gegeben werden. Das zweite Streckengleis bleibt vorerst gesperrt.

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Ein Techniker der ÖBB wird das noch stehende, aber beschädigte Modul der Schallschutzwand begutachten und weitere Maßnahmen treffen.