i Ein Großaufgebot der Polizei am Grazer Ostbahnhof sorgte für Aufregung (Symbolbld). istock Verkehr lahmgelegt Schwer bewaffnete Polizisten bei Großeinsatz am Bahnhof Schwer bewaffnete Polizisten und Rettungskräfte sorgten am Donnerstagnachmittag beim Grazer Ostbahnhof für Aufsehen. Die Straße war gesperrt. Von Österreich Heute 17.09.2026, 18:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz in Graz: Gegenüber des Ostbahnhofs rückten am Donnerstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte an. Beobachter berichteten von schwer bewaffneten Polizisten und Rettungskräften.

Mehrere Beamte waren mit schusssicheren Westen und Schutzhelmen ausgestattet. Auch Zivilfahrzeuge waren mit Blaulicht unterwegs, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

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Verkehr kam zum Erliegen

Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Zwischen der Grazer Messe, der Fröhlichgasse und dem Stadion Liebenau kam es zeitweise zu erheblichen Behinderungen. Auch Straßenbahnlinien waren betroffen.

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Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Grund noch unklar

Warum die Einsatzkräfte ausrückten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei will sich zu dem Einsatz erst später äußern.

Gegen 17 Uhr wurde die Straßensperre wieder aufgehoben. Autos können die Conrad-von-Hötzendorf-Straße damit wieder passieren.