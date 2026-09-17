Schwer bewaffnete Polizisten bei Großeinsatz am Bahnhof

Großeinsatz in Graz: Gegenüber des Ostbahnhofs rückten am Donnerstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte an. Beobachter berichteten von schwer bewaffneten Polizisten und Rettungskräften.
Mehrere Beamte waren mit schusssicheren Westen und Schutzhelmen ausgestattet. Auch Zivilfahrzeuge waren mit Blaulicht unterwegs, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.
Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Zwischen der Grazer Messe, der Fröhlichgasse und dem Stadion Liebenau kam es zeitweise zu erheblichen Behinderungen. Auch Straßenbahnlinien waren betroffen.
Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße war zwischenzeitlich gesperrt.
Warum die Einsatzkräfte ausrückten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei will sich zu dem Einsatz erst später äußern.
Gegen 17 Uhr wurde die Straßensperre wieder aufgehoben. Autos können die Conrad-von-Hötzendorf-Straße damit wieder passieren.