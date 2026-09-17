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Ein Großaufgebot der Polizei am Grazer Ostbahnhof sorgte für Aufregung (Symbolbld).
Ein Großaufgebot der Polizei am Grazer Ostbahnhof sorgte für Aufregung (Symbolbld).
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Verkehr lahmgelegt

Schwer bewaffnete Polizisten bei Großeinsatz am Bahnhof

Schwer bewaffnete Polizisten und Rettungskräfte sorgten am Donnerstagnachmittag beim Grazer Ostbahnhof für Aufsehen. Die Straße war gesperrt.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
17.09.2026, 18:28
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Großeinsatz in Graz: Gegenüber des Ostbahnhofs rückten am Donnerstagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte an. Beobachter berichteten von schwer bewaffneten Polizisten und Rettungskräften.

Polizei-Kontrolle von Bursch (17) eskaliert komplett

Mehrere Beamte waren mit schusssicheren Westen und Schutzhelmen ausgestattet. Auch Zivilfahrzeuge waren mit Blaulicht unterwegs, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

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Verkehr kam zum Erliegen

Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Zwischen der Grazer Messe, der Fröhlichgasse und dem Stadion Liebenau kam es zeitweise zu erheblichen Behinderungen. Auch Straßenbahnlinien waren betroffen.

Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Grund noch unklar

Warum die Einsatzkräfte ausrückten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei will sich zu dem Einsatz erst später äußern.

Motorradlenkerin bei Unfall mit Zivilstreife verletzt

Gegen 17 Uhr wurde die Straßensperre wieder aufgehoben. Autos können die Conrad-von-Hötzendorf-Straße damit wieder passieren.

red,17.09.2026, 18:28
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