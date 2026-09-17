i Die Polizei war mit großen Aufgebot vor Ort. iStock Gefährliche Drohung Riesen-Einsatz am Grazer Bahnhof – das war der Grund Eine Drohung aus dem Drogenmilieu hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz in Graz ausgelöst. Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße wurde gesperrt. Von Österreich Heute 17.09.2026, 18:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwer bewaffnete Polizisten, Rettungskräfte und mehrere Einsatzfahrzeuge sorgten am Donnerstagnachmittag beim Grazer Ostbahnhof für Aufsehen. Grund für den Großeinsatz war offenbar eine Drohung aus dem Drogenmilieu.

Straße großräumig gesperrt

Auf Höhe des Ostbahnhofs war ein größeres Polizeiaufgebot im Einsatz. Nach ersten Informationen wurde dabei auch ein Fahrzeug, genauer dessen Kofferraum, von den Einsatzkräften durchsucht, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

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Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße wurde großräumig gesperrt. Im dichten Berufsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Behinderungen. Auch Straßenbahnlinien waren betroffen. Mehrere Polizisten waren mit schusssicheren Westen und Schutzhelmen ausgestattet. Auch Zivilfahrzeuge waren mit Blaulicht unterwegs.

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Ermittlungen laufen

Die Polizei bestätigte einen größeren Einsatz. Hintergrund dürfte eine Drohung aus dem Drogenmilieu gewesen sein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, nähere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 17.15 Uhr war der Einsatz beendet, die Sperre wurde aufgehoben. Eine Gefahr besteht damit nicht mehr.