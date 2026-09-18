i Die Cobra musste ausrücken. Archivbild. Thomas Lenger "Bewaffneter in Wohnung" Schusswaffen-Alarm! Riesen Cobra-Einsatz mitten in Graz Am Donnerstag löste die Meldung über einen bewaffneten Mann in einer Wohnung einen Großeinsatz aus. Wilde Zustände kamen dabei zutage. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 16:10 Uhr verständigte ein Anrufer die Polizei und gab an, dass sich ein Suchtmittelhändler in seiner Wohnung in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße befinde und ihn sowie seine Partnerin mit einer Schusswaffe bedrohe.

Bereits kurz zuvor war an derselben Adresse ein medizinischer Einsatz wegen einer vermuteten Überdosis des Anzeigers abgewickelt worden, bei dem er einen Revers unterzeichnete.

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Spezialeinsatzkräfte rückten an

Aufgrund der gemeldeten Gefahrenlage begaben sich umgehend mehrere Polizeistreifen – darunter Kräfte der Polizeiinspektion Jakomini, sowie der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) zum Einsatzort.

Zudem wurde eine Diensthundestreife hinzugezogen, da sich ein Hund der beiden Bewohner in der Wohnung befand. Die Einsatzkräfte sicherten das Objekt umgehend ab, während das Einsatzkommando Cobra für den Zugriff angefordert wurde.

Zudem stand auch die Verhandlungsgruppe Süd im Einsatz. Zur Sicherung des Einsatzortes sowie aufgrund zahlreicher Schaulustiger errichteten weitere Polizeistreifen umfangreiche Verkehrssperren im Umkreis der Wohnanlage.

Widersprüchliche Angaben

Beim Zugriff durch das EKO Cobra trafen die Beamten in der Wohnung lediglich den Anzeiger, seine Partnerin sowie einen Hund an.

Der angebliche Tatverdächtige befand sich nicht vor Ort, eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

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Die beiden Bewohner wiesen bei der Befragung deutliche Symptome eines starken Suchtmittelkonsums auf und machten äußerst widersprüchliche Angaben zum Hergang.

Der in der Wohnung anwesende Hund wurde in der Folge von einer Amtstierärztin abgenommen. Die Ermittlungen dauern an.