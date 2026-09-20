Niederösterreicher nach Motocross-Crash in Lebensgefahr

Gegen 11.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf einer behördlich bewilligten Motocross-Trainingsstrecke in Dechantskirchen, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, gerufen.
Nach bisherigen Erhebungen dürfte der 38-Jährige ohne Fremdbeteiligung, nach einem Sprung über einen vier bis fünf Meter hohen Sprunghügel, schwer zu Sturz gekommen sein.
Anwesende Personen verständigten umgehend die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe.
Der 38-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung und Stabilisierung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen.
Die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang laufen.