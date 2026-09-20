i Der 38-Jährige stürzte auf einer Trainingsstrecke in Dechantskirchen IMAGO/Pond5 Images Sturz auf Trainingsstrecke Niederösterreicher nach Motocross-Crash in Lebensgefahr Bei einem Unfall mit einem Motocross-Motorrad Samstagvormittag erlitt ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden (NÖ) lebensgefährliche Verletzungen. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 11.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf einer behördlich bewilligten Motocross-Trainingsstrecke in Dechantskirchen, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, gerufen.

Nach bisherigen Erhebungen dürfte der 38-Jährige ohne Fremdbeteiligung, nach einem Sprung über einen vier bis fünf Meter hohen Sprunghügel, schwer zu Sturz gekommen sein.

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Anwesende Personen verständigten umgehend die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe.

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Der 38-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung und Stabilisierung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen.

Die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang laufen.