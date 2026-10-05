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Klassische blaue Nivea-Dose
Klassische blaue Nivea-Dose
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Geniale Upcycling-Ideen

Nivea-Dose nicht wegwerfen – das kannst du damit machen

Die ikonische blaue Dose ist viel zu schade für den Müll. Mit diesen kreativen Tricks bekommt sie ein zweites Leben im Haushalt.
Digital Heute
Von Digital Heute
05.10.2026, 18:53
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Wer die klassische blaue Nivea-Dose aufgebraucht hat, sollte sie keinesfalls gleich in den Müll werfen. Denn die kleine Metalldose eignet sich perfekt für kreative Upcycling-Projekte und kann im Alltag noch viele nützliche Dienste leisten.

Eine der einfachsten Ideen: Die gereinigte Dose dient unterwegs als praktische Snackbox für Nüsse oder Beeren. Auch Schmuck, Haarklammern oder Nähutensilien lassen sich darin ordentlich aufbewahren.

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Wie "Ruhr24" berichtet, lässt sich aus der Dose sogar eine Kerze basteln. Dafür wird einfach ein Docht in der Dose befestigt und geschmolzenes Wachs eingefüllt. Der praktische Deckel schützt die selbstgemachte Kerze, wenn sie nicht verwendet wird.

Vom Nadelkissen bis zum Blumentopf

Besonders kreativ ist eine Idee von Burda Style: Aus dem Deckel entsteht mit etwas Stoff und Füllwatte ein hübsches Nadelkissen. Im Inneren der Dose können gleichzeitig Stecknadeln und andere Nähhelfer verstaut werden.

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Auch Pflanzenfreunde kommen auf ihre Kosten. Die Dose eignet sich nämlich wunderbar als Mini-Blumentopf für kleine Sukkulenten oder Ableger.

Mit buntem Papier, Aufklebern oder Beschriftungen lässt sich die Dose außerdem optisch aufwerten.

So wird aus der ehemaligen Cremeverpackung eine individuelle kleine Box, die sich immer wieder verwenden lässt – und ein tolles selbst gemachtes Geschenk.

red,05.10.2026, 18:53
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