Die neuen PlayStation Plus Games geben jetzt Vollgas

Montag, 05. Oktober 2026
PlayStation Plus-Mitglieder erwarten schon bald drei spannende Titel. Ab dem 6. Oktober können folgende Spiele heruntergeladen werden: "F1 25" (PS5), "Hunt: Showdown 1896" (PS5) und "Earth Defense Force: World Brothers 2" (PS5 & PS4). Bis zum 5. Oktober besteht zudem die Chance, die September-Spiele "Sniper Elite: Resistance" (PS5 & PS4), "MLB The Show 26" (PS5), "Wobbly Life" (PS5 & PS4) und "Chained Echoes" (PS4) einzulösen. Auch steht allen PlayStation-Fans eine von PlayStation Plus-Spielen inspirierte Spotify-Playlist zur Verfügung.
Saison Eins bringt mit Update 51 die neueste kostenlose Aktualisierung des Grundspiels von "The Elder Scrolls Online" mit neuen Abenteuern, neuen Verbesserungen und neuen Arten zu spielen. Das Update beinhaltet unter anderem das Nirgends-Gewölbe, ein Rätselerlebnis für Solospieler und Gruppen, das Gerüchtesystem, eine neue Art Quests zu erleben, die im Kronen-Shop mit der kostenlosen Quest Gerüchte zuhauf gestartet werden kann sowie den ersten Teil des Ereignisses Tamriels Hohe See, das seit dem 29. September gestartet ist.
"Der Schlitzer" ist das 70. kostenlose Update für "Fallout 76". Gleichzeitig bietet es ein brandneues Spielprinzip, wobei sich verschiedene Aktivitäten in ganz Appalachia zu einer einzigen Geschichte verbinden, die sich im Laufe des Events weiterentwickelt. Das Spiel unterstützt dazu seit diesem Update auf allen Plattformen 1440p und 60 FPS und bietet damit ein flüssigeres Next-Generation-Spielerlebnis bei "Der Schlitzer" und allen zukünftigen Updates.
Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.