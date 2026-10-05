i Die winzigen Markierungen sind für das sogenannte Zehnfingersystem gedacht. pixabay.com Geheimnis der Tastatur Dafür sind die kleinen Striche auf F und J wirklich da Fast jeder nutzt täglich eine Tastatur. Doch kaum jemand weiß, warum die Tasten F und J kleine Erhebungen haben. Der Grund ist clever. Von Digital Heute 05.10.2026, 18:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer regelmäßig am PC oder Laptop sitzt, hat sie bestimmt schon bemerkt: die kleinen Striche oder Erhebungen auf den Tasten F und J. Sie finden sich auf praktisch jeder Tastatur, ob beim Notebook oder bei der externen USB-Tastatur.

Das steckt hinter den kleinen Strichen

Die winzigen Markierungen sind für das sogenannte Zehnfingersystem gedacht. Bei dieser Schreibtechnik ruht der linke Zeigefinger auf dem F und der rechte Zeigefinger auf dem J. Alle anderen Finger werden auf derselben Zeile links und rechts davon positioniert.

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Wie "Chip" berichtet, ist das Ziel dieses Systems, schneller zu schreiben – und das sogar, ohne auf die Tastatur zu schauen. Der Blick muss also nicht vom Bildschirm weichen. Dank der kleinen Erhebungen finden die Zeigefinger jederzeit schnell zur Ausgangsposition zurück.

Auch beim Nummernblock und Telefon

Die Erhebungen sind zwar winzig, doch dank der zahlreichen Nervenenden in den Fingerspitzen lassen sie sich problemlos ertasten. Dasselbe Prinzip findet man übrigens auch beim Nummernblock auf der rechten Seite der Tastatur. Dort hat die Taste 5 in der Mitte ebenfalls eine solche Markierung.

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Sogar auf Telefontastaturen gibt es diese Orientierungshilfe. So können auch Menschen mit Sehbeeinträchtigung die richtige Position finden und effizient tippen oder wählen.