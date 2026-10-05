i "Gundam Rogue Orbit" erscheint am 05. März 2027. Bandai Namco "Rogue Orbit" zeigt sich Die neue "Gundam"-Zeitlinie startet im März 2027 Ein neuer Gundam, eine unbekannte Bedrohung und Kämpfe im gesamten Sonnensystem: "Gundam Rogue Orbit" hat nun einen Termin. Von Rene Findenig 05.10.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Gundam"-Fans bekommen im kommenden Jahr Nachschub. "Gundam Rogue Orbit" erscheint am 5. März 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam. Bandai Namco Entertainment Europe hat den Termin gemeinsam mit einem neuen Trailer bekannt gegeben. Das Spiel erzählt eine neue Geschichte innerhalb der "Gundam"-Saga. Die Handlung spielt in einer eigenen Zeitlinie.

Die Menschheit steht dabei einer unbekannten Bedrohung gegenüber, die das Überleben der Zivilisation gefährdet. Entwickelt wird der Titel von Bandai Namco Studios Inc. Du übernimmst die Rolle des Piloten RE-X und steuerst den Gundam Helix. Begleitet wird er von Vii, einer Haro-Einheit. Vii wurde als intelligente Unterstützung speziell für den Gundam Helix entwickelt. Gemeinsam stellen sich die beiden der sogenannten Apokalypse entgegen.

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Der neue Trailer zeigt neben weiteren Ausschnitten aus der Geschichte auch zusätzliches Gameplay. Zu sehen sind individuell angepasste Mobile Suits, neue Figuren und ein bislang mysteriöser schwarzer Mobile Suit mit auffällig roten Augen.

Diese Figuren stehen RE-X zur Seite

Während seiner Reise trifft RE-X auf mehrere Charaktere. Dazu gehört Sofia, eine junge Frau, die die Bewegungen des Piloten beobachtet. Eine weitere wichtige Figur ist April. Sie ist die Kapitänin der Stellarvane, eines unabhängigen Spezial-Dienstschiffs, das Einsätze gegen die Apokalypse durchführt.

Auch Big Paul wird vorgestellt. Er führt eine Gruppe von Sandpiraten an. Die Bande jagt der Apokalypse hinterher und überfällt laut Beschreibung wohlhabende Transportschiffe, um die erbeuteten Vorräte an Siedler zu verteilen. Elaine wiederum ist eine Ritterkommandantin und Mobile-Suit-Pilotin. Sie führt ihre Einheiten an der Front in den Kampf.

Mobile Suit lässt sich anpassen

Beim Kampfsystem setzt "Gundam Rogue Orbit" auf umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Dein Mobile Suit lässt sich mit unterschiedlichen Waffen, Rahmen und Triebwerken ausstatten. Hinzu kommen sogenannte Apokalypse-Einheiten, kurz AP-Einheiten. Auch das Aussehen kann verändert werden. Spieler können ein eigenes Farbschema auswählen und ihren Mobile Suit damit optisch anpassen.

Die einzelnen Waffen verfügen über eigene Aktionen und Fähigkeiten. Dadurch soll es möglich sein, die Ausstattung und den Kampfstil auf die jeweilige Spielweise abzustimmen. Die Gefechte finden in großen Gebieten statt, wobei sowohl Kämpfe am Boden als auch in der Luft möglich sind.

Drei Editionen stehen zur Auswahl

"Gundam Rogue Orbit" kann bereits für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam vorbestellt werden. Angeboten werden eine Standard-, eine Deluxe- und eine Collector's Edition.

Die Standard Edition enthält das Basisspiel. Bei der Deluxe Edition kommen unter anderem ein Premium-Mod-Skins-Set, ein Farbenpaket mit 14 Mobile-Suit-Farben, digitale Illustrationen und Musikstücke sowie ein Missionsbelohnungs-Booster dazu.

Die Collector's Edition enthält sämtliche Inhalte der Digital Deluxe Edition. Zusätzlich gibt es eine Steelbook-Verpackung, den exklusiven Modellbausatz HG 1/144 ARK-10 Gundam Helix in der Farbvariante Earth Blue sowie fünf Promokarten für das "Gundam"-Kartenspiel.

Wer vorbestellt, erhält unter anderem die Möglichkeit, die Farbvariante Earth Blue vorzeitig freizuschalten.

Bis zum Release dauert es allerdings noch einige Monate. Am 5. März 2027 soll "Gundam Rogue Orbit" schließlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen.