i Neben Erdlingen, Saiyajins, Namekianern, der Frieza-Rasse und Majin sind erstmals auch Androiden dabei. Bandai Namco Dein Kämpfer, deine Regeln "Dragon Ball Xenoverse 3" zeigt ganz neue Kampfstile Zehn Jahre nach dem jüngsten Teil kehrt "Dragon Ball Xenoverse" zurück. Ein neuer Trailer zeigt die neuen Möglichkeiten im Kampfgeschehen. Von Rene Findenig 02.10.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehn Jahre nach dem Vorgänger steht "Dragon Ball Xenoverse 3" in den Startlöchern. Bandai Namco Entertainment Europe zeigt jetzt in einem neuen Trailer, wie umfangreich die Möglichkeiten bei der Erstellung des eigenen Avatars ausfallen sollen.

Spieler können zwischen sechs Rassen wählen. Neben Erdlingen, Saiyajins, Namekianern, der Frieza-Rasse und Majin sind erstmals auch Androiden dabei. Anschließend lässt sich der eigene Charakter optisch anpassen und mit unterschiedlichen Techniken ausstatten.

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Besonders wichtig sind dabei die Kampfstile. Laut Entwickler können Spieler Bewegungen und Fähigkeiten von insgesamt 130 Helden übernehmen. Daraus lässt sich ein eigener Mix zusammenstellen.

Die Entscheidungen sollen dabei nicht nur das Aussehen des Charakters bestimmen, sondern auch beeinflussen, wie sich der Kämpfer im weiteren Spiel entwickelt.

"Dragon Ball Xenoverse 3" erscheint im Jahr 2027 i ?

Neues Abenteuer in West City

Die Handlung führt die Spieler in eine neue Version von West City. Die Stadt dient im Jahr 1000 als neue Kulisse für das Abenteuer. Als Mitglieder des Großen Saiyajin-Trupps kämpfen die eigenen Charaktere gemeinsam mit Verbündeten gegen neue Bedrohungen.

Dabei sollen sich im Laufe der Geschichte mysteriöse Ereignisse entfalten. Bandai Namco beschreibt "Xenoverse 3" als narratives RPG-Erlebnis, das die bekannte "Dragon Ball"-Welt mit neuen Figuren und einer neuen Geschichte verbindet.

Der dritte Teil soll damit erneut die Möglichkeit bieten, nicht einfach nur mit bekannten Charakteren aus dem "Dragon Ball"-Universum zu spielen, sondern einen eigenen Kämpfer in die Geschichte einzubauen.

Release erst 2027

Bis zum Release dauert es allerdings noch etwas. "Dragon Ball Xenoverse 3" erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Bandai Namco bislang nicht genannt.

Der neue Trailer konzentriert sich vor allem auf die Möglichkeiten zur Erstellung und Individualisierung des eigenen Avatars. Weitere Details zum Spiel sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.