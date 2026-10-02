i Mit "Metro 2039" steht nun das nächste große Kapitel der Reihe bevor. 4A Games Mit 4K und 60 FPS Neuer "Metro"-Teil erscheint bereits im Februar 2027 Während "Metro 2039" auf den Release Anfang 2027 zusteuert, bekommen auch zwei ältere Teile ein kostenloses technisches Update. Von Rene Findenig 02.10.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das nächste Kapitel der "Metro"-Saga hat einen Erscheinungstermin. "Metro 2039" kommt am 4. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Zum Release soll auf PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X ein Performance-Modus mit 4K-Auflösung, 60 FPS und Raytracing verfügbar sein. Erstmals wurde im Rahmen einer PlayStation State of Play auch Konsolen-Gameplay gezeigt. Das Material wurde laut Entwickler 4A Games auf der PlayStation 5 Pro in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde und Raytracing aufgenommen.

Der neue Trailer konzentriert sich auf tatsächliches Gameplay. Zu sehen sind die Umgebungen, Kämpfe und die technischen Verbesserungen, die 4A Games seit "Metro Exodus" an der hauseigenen 4A Engine vorgenommen hat. 4A Games hatte bereits mit "Metro Exodus" und später mit der "Metro Exodus Enhanced Edition" auf PC und Konsole früh auf Raytracing gesetzt. Dabei werden Lichtstrahlen in Echtzeit berechnet, wodurch Beleuchtung, Schatten und Reflexionen realistischer dargestellt werden können.

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Welche weiteren Grafikmodi und technischen Einstellungen "Metro 2039" bieten wird, soll erst in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Zum Start steht aber bereits der Performance-Modus mit 4K, 60 FPS und Raytracing für die genannten Konsolen fest. Vorbestellungen sollen noch 2026 starten. Das Spiel kann bereits auf PlayStation, Xbox, Steam und im Epic Games Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Zusätzlich kündigte der Publisher eine Collector's Edition mit einer tragbaren Replik des Spartaner-Helms an.

Alte "Metro"-Spiele bekommen Gratis-Update

Noch bevor "Metro 2039" erscheint, kehren die beiden ersten Spiele der Reihe technisch überarbeitet zurück. Für "Metro 2033 Redux" und "Metro Last Light Redux" hat 4A Games ein kostenloses Next-Gen-Update angekündigt. Auf dem PC erscheint es am 22. Oktober 2026, auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgt es am 29. Oktober. Voraussetzung ist, dass man die jeweiligen Spiele bereits besitzt.

"Metro 2039" bringt bekannte Stärken zurück i ?

Das Update bringt unter anderem verbesserte Animationen, detailliertere Umgebungen, bessere Texturen sowie überarbeitete Licht- und Schatteneffekte. Auch der Sound soll hochwertiger ausfallen. Dazu kommen Fehlerbehebungen und Verbesserungen bei der Bedienung. Auf den aktuellen Konsolen sollen die Spiele echtes 4K mit 60 FPS oder hochskaliertes 4K mit bis zu 120 FPS unterstützen.

Auf der PlayStation 5 Pro kommt PSSR zum Einsatz, während die Xbox Series X unter anderem TSR-Hochskalierung und Anti-Aliasing unterstützt. Auf Xbox-Konsolen ist außerdem Spatial Audio vorgesehen. Auch die Controller-Funktionen werden genutzt. Auf der PS5 unterstützt das Update die adaptiven Trigger des DualSense, auf Xbox die Impuls-Trigger der Controller. Zusätzlich wird Xbox Handheld unterstützt, ebenso Xbox Play Anywhere.

50 Millionen verkaufte "Metro"-Spiele

Parallel zum Update gibt es einen weiteren Meilenstein für die Reihe. Nach Angaben von 4A Games wurden weltweit inzwischen mehr als 50 Millionen Exemplare der "Metro"-Spiele verkauft.

"Metro 2033" erschien ursprünglich 2010, "Metro: Last Light" folgte 2013. "Metro Exodus" kam 2019 auf den Markt. Mit "Metro 2039" steht nun das nächste große Kapitel der Reihe bevor.

Entwickelt wird die "Metro"-Reihe weiterhin in der Ukraine und auf Malta. 4A Games weist darauf hin, dass das ukrainische Team trotz der anhaltenden russischen Invasion weiter an den Spielen arbeitet und unterstützt wird.