i So trug Victoria die Haare für ihre ESC-Moderation - an ihrer Seite: Michael Ostrowski Heute/Helmut Graf Typveränderung! So sieht Victoria Swarovski nicht mehr aus Victoria Swarovski zeigte sich beim Almauftrieb in München mit neuer Haarfarbe und verrät, wer sie dazu inspiriert hat. Von Romina Colerus 21.09.2026, 08:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Victoria Swarovski sorgte beim Oktoberfest-Auftakt in Käfer’s Wiesn-Schänke gleich doppelt für einen neuen Auftritt. Nachdem sie sich zu Jahresbeginn erstmals mit dunkelbraunen Haaren gezeigt hatte, präsentierte sich die 33-Jährige nun wieder blond. Deutlich heller und mit warmen Nuancen.

Die Inspiration dafür kommt aus der eigenen Familie. "Meine Mama ist für mich eine echte Stilikone. Ihr Blond hat mich schon immer fasziniert. Deshalb fühlt sich dieser Look nicht nur neu, sondern gleichzeitig sehr vertraut an", sagt Swarovski.

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Victoria Swarovski präsentiert ihren neuen Look i ?

Passend zum neuen Haar-Look gab es auch modisch eine Premiere. Die Moderatorin trug erstmals ein Dirndl aus ihrer neuen Kollektion. Dabei setzt sie auf Schottenkaros und verbindet klassische Tracht mit einem moderneren, internationalen Look.

"Ich liebe Tracht, aber für mich darf sie überraschen und Persönlichkeit zeigen. Der Schottenstil bringt eine ganz neue Energie in die Kollektion, traditionsbewusst, aber gleichzeitig international, modern und ein bisschen rebellisch", erklärt sie.

Gefeiert wurde anschließend standesgemäß auf der Wiesn. Mit dabei waren unter anderem Caro Daur und Kay One.