i Marco Pogo, Caroline Athanasiadis und Leo Aberer Robin Consult/Rudolph Starkes Zeichen Stars am Ball: Marco Pogo kickt für Frauen und Kinder Musik trifft Fußball: Beim "Band Fußball Cup" 2026 tauschten zahlreiche heimische Künstler am Sonntag Mikrofone gegen Fußballschuhe. Von Romina Colerus 20.09.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim SV Donau wurde für die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon Österreich gekickt. "Band Fußball Cup"-Initiator Roman Gregory brachte einmal mehr Musiker aus den unterschiedlichsten Genres gemeinsam auf den Rasen. Als Teamchef von Turbine Simmering stand heuer Marco Pogo an der Seitenlinie.

Mit dabei waren unter anderem Chris Steger, Billie Steirisch (konnte verletzungsbedingt nur zusehen), Lucas Fendrich, Leo Aberer sowie zahlreiche weitere Musiker und Künstler. Durch den Nachmittag führten Caroline Athanasiadis, Ina Jovanović, Verena Titze und Peter Panierer.

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"Band Fußball Cup 2026" mit Marco Pogo, Caroline Athanasiadis und vielen mehr i ?

"Beim 'Band Fußball Cup' geht es um mehr als Tore und Töne. Musik und Sport bringen Menschen zusammen. Wenn wir dabei Freude schaffen, Frauen und Kinder unterstützen und Gewaltprävention stärken, haben wir unabhängig vom Ergebnis gewonnen", erklärte Gregory.

Auch abseits des Spielfelds war einiges los. Nana Falkner und Gregory sorgten live für Musik, Radio 88.6 für ein DJ-Set und beim Open Karaoke des U4 durften auch die Besucher selbst ans Mikrofon.

Der Reinerlös des Events kommt den Wiener Frauenhäusern sowie White Ribbon Österreich zugute. Insgesamt kamen dabei 5.000 Euro zusammen.