i Robert Kratky traf unzählige Weltstars im Laufe seiner Karriere Denise Auer Interview-Panne "Wird dich Job kosten" – Kratky verärgerte Weltstar In seiner Biografie erzählt der ehemalige Ö3-Star, wie mangelnde Englischkenntnisse für ein folgenschweres Missverständnis sorgten. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Kratky (53) hatte im Laufe seiner Ö3-Karriere so ziemlich jeden vor dem Mikrofon. Doch nicht jedes Treffen mit einem Weltstar lief nach Wunsch. Besonders ein Interview aus seinen Anfangsjahren blieb ihm in Erinnerung, das mit David Hasselhoff.

Damals beherrschten die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson weltweit die Schlagzeilen. Weil Hasselhoff im selben Studio wie Jackson gearbeitet hatte, wollte Kratky wissen, wie er reagieren würde, sollte er selbst eines Tages mit ähnlichen Anschuldigungen konfrontiert werden.

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Robert Kratky – sein Leben in Bildern i ?

Nur, Kratkys Englisch spielte nicht mit. Was als hypothetische Frage gedacht war, klang bei Hasselhoff offenbar so, als würde der junge Ö3-Mann ihm direkt eine Verwicklung in einen Skandal unterstellen.

Schauspieler David Hasselhoff im Mai 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

"The Hoff" war alles andere als amused. Er stand auf, bezeichnete die Frage als die dümmste und frechste, die ihm je gestellt worden sei, brach das Gespräch ab und ging.

Noch unangenehmer wurde es unmittelbar danach. Eine Mitarbeiterin von Hasselhoffs Plattenfirma sagte zu Kratky: "Das wird dich deinen Job kosten." Und tatsächlich musste der damals noch nicht fest angestellte Moderator schon am nächsten Tag beim Chef antreten.

Der zeigte allerdings Verständnis. Einen Auftrag bekam Kratky trotzdem mit: "Lern jetzt unbedingt Englisch."