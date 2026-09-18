i Robert Kratky liebte den Geschwindigkeitsrausch Instagram Mit dem Motorrad Über 300 km/h! Kratky musste Führerschein abgeben In seiner Biografie erzählt der Ex-Ö3-Star von über 300 km/h auf dem Motorrad, Fahrten ohne Licht und dem Moment, der ihn zum Umdenken brachte. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass Robert Kratky gerne Motorrad fährt, ist bekannt. Wie weit er früher dabei ging, überrascht dann aber doch. In seiner Biografie (erscheint am 22. September) schildert der 53-Jährige, dass er neue Maschinen regelrecht ausreizen wollte.

Besonders angetan hatte es ihm die Soboth in der Südsteiermark. Die kurvenreiche Strecke fuhr Kratky an manchen Tagen gleich zehn bis 15 Mal. Einmal wagte er sich dort sogar nachts ohne Licht auf die Straße. "Ich wollte mich darauf trainieren, dass ich die Strecke gut genug kenne, um keine freie Sicht zu brauchen", begründet er diese waghalsige Aktion.

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Robert Kratky öffnet Privatalbum i ?

Überhaupt ging es Kratky lange darum, seine eigenen Grenzen immer weiter zu verschieben. Laut Buch tauchte er später bis auf 100 Meter Tiefe und saß auf Motorrädern, die er mit mehr als 300 km/h bewegte. "Zuerst wollte ich etwas gut können, dann besser als andere", beschreibt er seinen damaligen Zugang.

Das blieb nicht ohne Folgen. Dreimal wurde ihm wegen überhöhter Geschwindigkeit der Führerschein abgenommen. Sowohl Auto als auch Motorrad spielten dabei eine Rolle.

Polizist brachte ihn zum Umdenken

Ausgerechnet eine Polizeikontrolle setzte dem Geschwindigkeitsrausch schließlich ein Ende. Ein Beamter zeigte Kratky Fotos von verunglückten Motorradfahrern. Danach beschloss der Moderator, das Schnellfahren sein zu lassen.

Den Hang zum Abenteuer verlor er trotzdem nicht. Tauchen und Fallschirmspringen wurden später zu seinen großen Leidenschaften.