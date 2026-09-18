i Otto sorgte für Stimmung in Brunn am Gebirge Robin Consult/Artner "O’zapft is!" Otto Waalkes sorgt bei Brunner Wiesn für Lacher In Brunn am Gebirge ist die Wiesn-Saison eröffnet. Neben Herbert Prohaska und Hans Krankl sorgte Otto Waalkes im Festzelt für Stimmung. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum Auftakt der 14. Brunner Wiesn brauchte Bürgermeister Andreas Linhart gerade einmal einen Schlag, dann floss das Bier. Angefeuert wurde er dabei von Herbert Prohaska, Hans Krankl, Pete Art und Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck.

Der Star des Abends kam allerdings aus Ostfriesland. Otto Waalkes feierte gemeinsam mit seinen Friesenjungs seine Premiere auf der Brunner Wiesn. Der Kultkomiker zeigte sich bestens aufgelegt und hatte für seinen Auftritt sogar österreichische Ortsnamen wie Unterstinkenbrunn, Kleinhaugsdorf und Krumbach einstudiert.

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Christoph Novak, Pete Art, Mario Repa, Hans Krankl, Herbert Prohaska, Andreas Linhart, Marlene Zeidler Beck und Christoph Siegl ROBIN CONSULT Harald Artner

Nach der Show nahm sich Otto auch backstage noch Zeit für Fotos und dürfte damit bei seinem ersten Brunner Wiesn-Ausflug einige neue Fans gewonnen haben.

Bis 3. Oktober geht die Party am Campus21 weiter. Unter anderem stehen noch Mickie Krause, Lorenz Büffel, Die Atzen, Groove Coverage und Brooklyn Bounce auf dem Programm. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 150.000 Gästen.