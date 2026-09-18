Otto Waalkes sorgt bei Brunner Wiesn für Lacher

Zum Auftakt der 14. Brunner Wiesn brauchte Bürgermeister Andreas Linhart gerade einmal einen Schlag, dann floss das Bier. Angefeuert wurde er dabei von Herbert Prohaska, Hans Krankl, Pete Art und Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck.
Der Star des Abends kam allerdings aus Ostfriesland. Otto Waalkes feierte gemeinsam mit seinen Friesenjungs seine Premiere auf der Brunner Wiesn. Der Kultkomiker zeigte sich bestens aufgelegt und hatte für seinen Auftritt sogar österreichische Ortsnamen wie Unterstinkenbrunn, Kleinhaugsdorf und Krumbach einstudiert.
Nach der Show nahm sich Otto auch backstage noch Zeit für Fotos und dürfte damit bei seinem ersten Brunner Wiesn-Ausflug einige neue Fans gewonnen haben.
Bis 3. Oktober geht die Party am Campus21 weiter. Unter anderem stehen noch Mickie Krause, Lorenz Büffel, Die Atzen, Groove Coverage und Brooklyn Bounce auf dem Programm. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 150.000 Gästen.