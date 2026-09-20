i Martina Reuter und ihr Trainer Vladi Pavlic zVg "Nicht von mir ausgegangen" Liebes-Aus bei ORF-Star Reuter – jetzt sagt sie alles Bei Martina Reuter hat sich privat einiges verändert. Die Modeexpertin und Bodybuilderin bestätigt jetzt, dass sie und Vladi kein Paar mehr sind. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuletzt fiel ihren Fans auf, dass Martina Reuter ihre Trainings und Wettkampfvorbereitungen zunehmend alleine absolvierte. Nun schafft sie Klarheit über ihren Beziehungsstatus.

"Ja, wir sind getrennt. Die Trennung ist nicht von mir ausgegangen. Vladi ist ein toller Mann und ich wünsche ihm für seine Zukunft von Herzen alles Gute. Mir geht es gut", bestätigt sie die Trennung nach rund einem Jahr im Talk mit "Style Up Your Life".

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Martina Reuter mit ihrem neuen Buch "Kilofrei" i ?

Ins Detail möchte die 46-Jährige nicht gehen. "Ich werde mich dazu nicht weiter äußern und möchte meinen Blick jetzt nach vorne richten."

Dafür hat Reuter ohnehin genug vor. Am 3. Oktober steht sie bei der ANBF in Linz wieder auf der Bodybuilding-Bühne, am 24. Oktober folgt ein Wettkampf in Boston. Dort bekommt sie Unterstützung von ihren Kindern.

"Ich trainiere alleine und bereite mich alleine vor. Am 3. Oktober kommt Linz und danach folgt für mich mit Amerika der ganz große Schritt. Dass meine Kinder mich nach Boston begleiten, bedeutet mir unglaublich viel."

Auch beruflich bleibt es sportlich und glamourös zugleich: Bei der Vienna Fashion Week lief Reuter jetzt für Designerin Elke Freytag über den Catwalk.