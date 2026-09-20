Liebes-Aus bei ORF-Star Reuter – jetzt sagt sie alles

Zuletzt fiel ihren Fans auf, dass Martina Reuter ihre Trainings und Wettkampfvorbereitungen zunehmend alleine absolvierte. Nun schafft sie Klarheit über ihren Beziehungsstatus.
"Ja, wir sind getrennt. Die Trennung ist nicht von mir ausgegangen. Vladi ist ein toller Mann und ich wünsche ihm für seine Zukunft von Herzen alles Gute. Mir geht es gut", bestätigt sie die Trennung nach rund einem Jahr im Talk mit "Style Up Your Life".
Ins Detail möchte die 46-Jährige nicht gehen. "Ich werde mich dazu nicht weiter äußern und möchte meinen Blick jetzt nach vorne richten."
Dafür hat Reuter ohnehin genug vor. Am 3. Oktober steht sie bei der ANBF in Linz wieder auf der Bodybuilding-Bühne, am 24. Oktober folgt ein Wettkampf in Boston. Dort bekommt sie Unterstützung von ihren Kindern.
"Ich trainiere alleine und bereite mich alleine vor. Am 3. Oktober kommt Linz und danach folgt für mich mit Amerika der ganz große Schritt. Dass meine Kinder mich nach Boston begleiten, bedeutet mir unglaublich viel."
Auch beruflich bleibt es sportlich und glamourös zugleich: Bei der Vienna Fashion Week lief Reuter jetzt für Designerin Elke Freytag über den Catwalk.