i Maya Hakvoort mit ihren Söhnen Joshua und Jason Andreas Tischler / Vienna Press Mit Familie und Freunden Geburtstag mit Gänsehaut: Hakvoort feiert ihren 60er Runder Geburtstag mit großem Auftritt. Musical-Star Maya Hakvoort wurde am 19. September 60 und feierte ihren Ehrentag im Globe Wien. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 1000 Mal stand sie als Kaiserin Sisi in "Elisabeth" auf der Bühne, seit Jahrzehnten zählt sie zu den großen Namen der heimischen Musicalszene. Ihren 60. Geburtstag machte Maya Hakvoort deshalb kurzerhand selbst zur Show.

Im Globe Wien standen zahlreiche Freunde und langjährige Wegbegleiter mit ihr auf der Bühne. Besonders emotional wurde es bei gemeinsamen Nummern mit Gary Lux, Laura Bilgeri und Thomas Strobl. Für den Abend waren sogar eigens Songs für die Jubilarin entstanden.

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Maya Hakvoort feiert ihren 60. Geburtstag i ?

Nach dem Applaus war noch lange nicht Schluss. Bei Sekt und Geburtstagstorte wurde weitergefeiert. Die Torte hatten Fans mit viel Liebe selbst gebacken.

Auch familiär bekam Hakvoort reichlich Unterstützung. Ihre Schwestern reisten extra aus Holland an, außerdem feierten ihre Söhne Jason und Joshua mit. Unter den Gästen waren zudem Barbara Wussow, Chris Lohner, Monika Ballwein, Ramesh Nair und Andreas Gergen.