Sigi Fink und Kristina Sprenger: Neues Duo im ORF

Das neue Duo macht sich darin auf eine Reise durch Tirol, Südtirol und das Trentino und entdeckt bekannte wie besondere Plätze aus einer neuen Perspektive. Dabei treffen Sigi Fink und Kristina Sprenger auch spannende Persönlichkeiten.
Schon der erste Treffpunkt hat es in sich. Nämlich 1400 Meter unter der Erde. Während Sprenger davon offenbar weniger begeistert ist, hat Fink seinen Spaß daran. Und das soll erst der Anfang sein.
Fink selbst freut sich schon auf die Ausstrahlung und schreibt auf Instagram: "Es war a mega Gaudi mit dem gesamten Team".
Zu sehen ist "2 in Tirol" am Mittwoch, 23. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.