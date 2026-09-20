i Gehen gemeinsam auf Reisen: Kristina Sprenger und Sigi Fink [email protected] Gemeinsam auf Reisen Sigi Fink und Kristina Sprenger: Neues Duo im ORF Gemeinsam mit Schauspielerin Kristina Sprenger präsentiert Sigi Fink die neue ORF-Tirol-Sendung "2 in Tirol". Von Romina Colerus 20.09.2026, 19:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das neue Duo macht sich darin auf eine Reise durch Tirol, Südtirol und das Trentino und entdeckt bekannte wie besondere Plätze aus einer neuen Perspektive. Dabei treffen Sigi Fink und Kristina Sprenger auch spannende Persönlichkeiten.

Schon der erste Treffpunkt hat es in sich. Nämlich 1400 Meter unter der Erde. Während Sprenger davon offenbar weniger begeistert ist, hat Fink seinen Spaß daran. Und das soll erst der Anfang sein.

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Sigi Fink bei "Guten Morgen Österreich" i ?

Fink selbst freut sich schon auf die Ausstrahlung und schreibt auf Instagram: "Es war a mega Gaudi mit dem gesamten Team".

Zu sehen ist "2 in Tirol" am Mittwoch, 23. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.