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Gehen gemeinsam auf Reisen: Kristina Sprenger und Sigi Fink
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Gemeinsam auf Reisen

Sigi Fink und Kristina Sprenger: Neues Duo im ORF

Gemeinsam mit Schauspielerin Kristina Sprenger präsentiert Sigi Fink die neue ORF-Tirol-Sendung "2 in Tirol".
Romina Colerus
Von Romina Colerus
20.09.2026, 19:51
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Das neue Duo macht sich darin auf eine Reise durch Tirol, Südtirol und das Trentino und entdeckt bekannte wie besondere Plätze aus einer neuen Perspektive. Dabei treffen Sigi Fink und Kristina Sprenger auch spannende Persönlichkeiten.

Schon der erste Treffpunkt hat es in sich. Nämlich 1400 Meter unter der Erde. Während Sprenger davon offenbar weniger begeistert ist, hat Fink seinen Spaß daran. Und das soll erst der Anfang sein.

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Fink selbst freut sich schon auf die Ausstrahlung und schreibt auf Instagram: "Es war a mega Gaudi mit dem gesamten Team".

Zu sehen ist "2 in Tirol" am Mittwoch, 23. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

cor,20.09.2026, 19:51
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