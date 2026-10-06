i Lush bringt für Halloween Badebomben, Duschprodukte und Seifen mit ungewöhnlichen Formen und Düften ins Badezimmer. Rene Findenig Schädel und Geister Lush zeigt seine neuen Grusel-Produkte für das Bad Zwischen Geistern, Kürbissen und Zuckerapfel verstecken sich bei Lush einige Produkte, die mehr können sollen als nur gruselig aussehen. Von Rene Findenig 06.10.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween muss nicht immer mit Kostümen, Süßigkeiten und Horrorfilmen zu tun haben. Bei Lush landet die Gruselsaison 2026 stattdessen in der Badewanne und unter der Dusche. Die britische Kosmetikmarke bringt eine neue Auswahl an saisonalen Produkten auf den Markt. Darunter finden sich Badebomben, Schaumbäder, Duschprodukte, Seifen und Geschenksets. Dazu kommen bekannte Lush-Düfte, die für die Halloween-Saison zurückkehren.

Die österreichische Halloween-Auswahl umfasst unter anderem Ghostie, Punkin Pumpkin, Plague Doctor, Monster Scare Bear, Toffee Apple und Calaverita. Auch unter der Dusche wird es ungewöhnlich. Mit Creature Of The Night gibt es ein Duschjelly, das nicht nur wie ein Halloween-Produkt aussieht, sondern im Inneren eine kleine Überraschung versteckt. Die österreichische Lush-Seite führt die Halloween-Kollektion inzwischen als eigenes Sortiment.

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Zwischen Geist und Zuckerapfel

Eine Auswahl gefällig? Die Badebombe Ghostie kommt in Form eines kleinen Geistes daher und wiegt 125 Gramm. In Österreich kostet sie 7 Euro. Beim Kontakt mit Wasser sorgen Zitronengras, Zitrone und Limette für einen frischen Duft. Dazu kommt Knisterbrause, die beim Auflösen Geräusche erzeugt. Kokosmilchpulver ist ebenfalls enthalten. Lush beschreibt die Badebombe als selbstkonservierend und liefert sie ohne zusätzliche Verpackung aus.

Ganz anders geht es beim Toffee Apple ab. Die Badebombe sieht aus wie ein roter kandierter Apfel auf einem Holzstab. Sie wiegt 170 Gramm und kostet in Österreich 10 Euro. Der Duft setzt auf Apfel, Ahornsirup und eine warme, süße Note. Für die Pflege der Haut kommen unter anderem Kokum- und Illipebutter zum Einsatz. Apfelpulver ergänzt die Rezeptur. Dazu kommen Bergamott- und Geranienöl sowie Johannisbrot-Resinoid.

Die Badebombe Toffee Apple sieht aus wie ein roter kandierter Apfel auf einem Holzstab. Rene Findenig

Calaverita bringt den Día de Muertos ins Bad

Noch auffälliger ist Calaverita. Die knallorange Badebombe ist einem verzierten Totenschädel nachempfunden und nimmt Bezug auf den Día de Muertos. Sie wiegt 200 Gramm und kostet in Österreich 8,50 Euro. Beim Auflösen treffen Zitrusnoten auf wärmere, süßere Duftbestandteile. Bergamotte und Zitronenmyrte sorgen für die frische Seite, Tonka und Benzoe bringen eine karamellige Note dazu. Rosmarinpulver ist ebenfalls enthalten.

Die knallorange Badebombe Calaverita ist einem verzierten Totenschädel nachempfunden und nimmt Bezug auf den Día de Muertos. Rene Findenig

Dazu kommt Knisterbrause, die das Bad akustisch begleitet. Lush gibt an, dass das Produkt im Rahmen des eigenen Co-Create-Programms entwickelt wurde. Dabei arbeitete unter anderem Shantal Astudillo an der Badebombe mit. Der Ansatz soll persönliche Geschichten und unterschiedliche kulturelle Hintergründe in die Produktentwicklung einbringen.

Das ungewöhnlichste Produkt kommt unter die Dusche

Wer keine Badewanne hat oder lieber duscht, bekommt mit Creature Of The Night eine besonders ungewöhnliche Variante. Das Duschjelly wird in Österreich für 12 Euro verkauft und wiegt 240 Gramm. Die gallertartige Masse soll sowohl für den Körper als auch für das Gesicht verwendet werden können.

Wer keine Badewanne hat oder lieber duscht, bekommt mit Creature Of The Night eine besonders ungewöhnliche Variante. Rene Findenig

Im Inneren steckt eine kleine Gesichtsreinigungs-Gummifigur. Sie kann aus dem Jelly genommen, angefeuchtet und für die Gesichtsreinigung verwendet werden. Nach der Anwendung soll die Figur getrocknet und zur Aufbewahrung beispielsweise an die Fliesen geklebt werden.

Beim Duft setzt Creature Of The Night auf die bekannte Butterball-Richtung. Lush beschreibt sie als cremig und nostalgisch. Kokoswasser und Glycerin gehören ebenfalls zur Rezeptur. Dazu kommen unter anderem Ylang-Ylang-Öl und Seegrasextrakt. Das Jelly ist laut Hersteller selbstkonservierend, benötigt also keine zusätzlichen künstlichen Konservierungsstoffe.

Halloween muss nicht immer schwarz und düster sein

Die neue Kollektion setzt auffällig oft auf Farben und süße Duftwelten. Ghostie ist weiß und bunt, Toffee Apple erinnert an einen roten kandierten Apfel, Calaverita kommt als knalloranger Totenschädel daher. Selbst die düsteren Motive der Kollektion werden nicht ausschließlich über Schwarz und Grau erzählt. Dazu passt auch Punkin Pumpkin. Die Kürbis-Badebombe gehört ebenfalls zur Halloween-Auswahl 2026.

Auch die Lord-of-Misrule-Linie ist 2026 wieder Teil des Halloween-Angebots. Sie verbindet Patchouli, schwarzen Pfeffer und Vanille und gehört zu den würzigeren Düften des Sortiments. Neben den Bade- und Duschprodukten gehören auch Geschenkverpackungen zur Saison. Das Knot Wrap "Season Of The Witch" aus dem Jahr 2026 kommt genauso wie das Halloween-Knot-Wrap "Creep It Real, Comrades". Beide Designs stammen vom Illustrator Iain Burke.

Drei Produkte im Praxisvergleich

Bei den drei von "Heute" genauer betrachteten Produkten zeigt sich, wie unterschiedlich Lush das Thema Halloween umsetzt. Calaverita verbindet Zitrusnoten mit warmen, süßen Bestandteilen. Die 200 Gramm schwere Badebombe bietet den visuellen Effekt beim Auflösen und die ungewöhnliche Totenschädelform. Toffee Apple funktioniert stärker über die Duftidee. Apfel, Ahornsirup und die Pflanzenbuttern ergeben eine süße Herbstnote.

Creature Of The Night fällt aus diesem Schema heraus. Statt einer Badebombe gibt es ein Duschjelly, das Körper und Gesicht reinigen soll und eine kleine Gesichtsreinigungsfigur enthält. Es ist zwar das teuerste Produkt im Test, aber kann auch anders als die Badebomben wochenlang verwendet werden und bringt im Inneren noch ein Extra mit sich. Die Form, der Duft und teilweise auch die Anwendung werden an das saisonale Thema angepasst.

Der kleine Luxus für die dunkle Jahreszeit

Lush versucht, einen kleinen Luxus in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Die Produkte sind teilweise verspielt, teilweise ungewöhnlich und teilweise an bekannte saisonale Motive angelehnt. Dabei reicht die Bandbreite von süßem Apfelduft über Zitrusnoten bis zu cremigen, warmen Duftmischungen. Wer Halloween mag, aber mit düsteren Horrorprodukten wenig anfangen kann, findet deshalb ebenfalls etwas.

Halloween 2026 wird bei Lush damit weniger zur Schreckensnacht als zu einer saisonalen Einladung, sich für ein paar Minuten aus dem Alltag zurückzuziehen. Zwischen Totenschädel, Zuckerapfel und kleinem Duschmonster bleibt genug Platz für ein ganz normales Bedürfnis: kurz einmal Ruhe zu haben.