i "Hello Kitty" landet erstmals als LEGO-Set im Klemmbaustein-Universum. Die neue Kooperation startet 2027 mit einer eigenen Produktreihe. LEGO Kooperation startet 2027 "Hello Kitty" bekommt erstmals eigene LEGO-Sets Zwei bekannte Marken tun sich zusammen: "Hello Kitty" und ihre Freunde werden 2027 erstmals als LEGO-Steine erhältlich sein. Von Rene Findenig 06.10.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Hello Kitty" bekommt einen neuen Auftritt. Die LEGO Gruppe und das japanische Unternehmen Sanrio haben am 6. Oktober 2026 eine Partnerschaft angekündigt. Erstmals sollen die Figuren aus dem Universum "Hello Kitty and Friends" als LEGO-Produkte erscheinen. Die ersten Sets sollen 2027 auf den Markt kommen. Welche Sets genau geplant sind, wie viele Produkte zum Start erscheinen und was sie kosten werden, haben die beiden Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.

Für LEGO ist die Zusammenarbeit eine weitere Kooperation mit einer bekannten Marke aus der Popkultur. Sanrio bringt dafür seine Figurenwelt rund um Hello Kitty, Cinnamoroll, Kuromi, My Melody, Pompompurin und Gudetama ein. Welche dieser Charaktere tatsächlich in den ersten LEGO-Sets auftauchen werden, ist noch offen.

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"Wir sind absolut begeistert, diese Partnerschaft mit Sanrio anzukündigen und das Universum von Hello Kitty und ihren Freunden zum allerersten Mal in LEGO Spielsets zu integrieren", sagt Lena Dixen, SVP Global Product Groups bei der LEGO Gruppe. Hello Kitty sei eine weltweit bekannte Figur und passe mit ihrer Verbindung zu Freundschaft und Kreativität zur Idee des LEGO-Spielens.

Auch Sanrio sieht in der Kooperation einen neuen Weg, die eigenen Figuren darzustellen. Wataru Nakatsuka, Senior Managing Director bei Sanrio, erklärt: "Wir freuen uns riesig über die Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe." Die bekannten Charaktere würden durch das gemeinsame Bauen neu interpretiert. Die Kooperation sei für Sanrio ein wichtiger Schritt.

Hello Kitty gibt es bereits seit 1974

Hello Kitty wurde 1974 erstmals vorgestellt und entwickelte sich seitdem zu einer weltweit bekannten Figur. Laut Sanrio erscheint sie jährlich auf rund 50.000 verschiedenen Fanartikeln. Diese werden in mehr als 130 Ländern und Regionen verkauft.

Dabei ist Hello Kitty längst nicht mehr nur auf Spielzeug zu finden. Sanrio nutzt die Figur unter anderem für Konsumgüter, digitale Inhalte, Medienangebote und interaktive Erlebnisse.

Gemeinsam mit anderen Sanrio-Figuren steht Hello Kitty für die japanische Kawaii-Kultur sowie für Themen wie Freundschaft und Zusammenhalt.

Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund in Dänemark gegründet. Das Unternehmen ist weiterhin in Familienbesitz und verkauft seine Produkte nach eigenen Angaben in mehr als 120 Ländern. Sanrio wurde 1960 gegründet und ist inzwischen ebenfalls in mehr als 130 Ländern und Regionen aktiv.

Für Fans heißt es allerdings noch warten. Die neue LEGO-Sanrio-Reihe soll erst 2027 erscheinen. Konkrete Informationen zu Sets, Preisen und dem genauen Verkaufsstart wollen LEGO und Sanrio zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.