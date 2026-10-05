i Am Dienstag und Mittwoch sind Amazon Prime Deal Days. Pexels / Erik Mclean Schnäppchenjagd auf Amazon Prime Deal Days starten – das ändert sich dieses Jahr Morgen starten die Amazon Prime Deal Days. Für österreichische Kunden gibt es eine wichtige Neuerung. Von Team Wirtschaft 05.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnäppchenjäger sollten sich die Amazon Prime Deal Days 2026 vormerken. Die Rabattaktion beginnt am Dienstag (6. Oktober) um 0:01 Uhr und läuft 48 Stunden lang.

Während dieser Zeit sind über eine Million Produkte aus verschiedenen Kategorien wie Elektronik, Haushalt, Mode und Kosmetik vergünstigt erhältlich. Für österreichische Kunden gibt es heuer jedoch eine wichtige Neuerung.

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Wer kann teilnehmen?

Die Angebote richten sich an Prime-Mitglieder. Wer noch kein Mitglied ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine kostenlose Probemitgliedschaft nutzen. Zu beachten ist, dass viele Angebote nicht direkt von Amazon, sondern von Marketplace-Händlern stammen.

Ein genauer Blick auf Händlerbewertungen, Versandbedingungen und Rückgabemöglichkeiten lohnt sich besonders bei unbekannten Anbietern. Das Sortiment ist vielfältig und dynamisch – während der Aktionstage kommen laufend neue Deals hinzu.

Neue Paketsteuer verteuert den Einkauf

Für österreichische Kunden gibt es heuer eine bedeutende Änderung: Seit 1. Oktober gilt die neue Paketabgabe. Pro Bestellung werden bei Amazon 2,40 Euro inklusive Umsatzsteuer zusätzlich verrechnet, unabhängig davon, in wie viele Lieferungen die Bestellung aufgeteilt wird.

Diese Gebühr betrifft auch Prime-Bestellungen, bei denen normalerweise keine zusätzlichen Versandkosten anfallen. Gerade bei kleinen Bestellungen kann die Paketsteuer den Preisvorteil verringern.

Nicht jedes Angebot ist ein echtes Schnäppchen

Auch wenn hohe Rabatte locken, sollte man die Preise vergleichen. Konsumentenschützer warnen davor, sich von Prozentangaben oder durchgestrichenen Preisen zum Kauf verleiten zu lassen. Ein Rabatt kann sich auf einen höheren Listenpreis beziehen, obwohl das Produkt zuvor schon günstiger erhältlich war.

Die Arbeiterkammer rät, Preise vorab zu vergleichen und sich nicht zu spontanen Käufen durch Countdowns oder begrenzte Stückzahlen drängen zu lassen.

Weitere Rabattaktionen folgen

Wer bei den Prime Deal Days nicht fündig wird, muss nicht sofort zuschlagen. Die Aktion gilt als Auftakt der Weihnachtssaison, und schon wenige Wochen später folgt die Black-Friday-Phase. Händler bereiten sich bereits jetzt darauf vor.

Daher gilt: Preise vergleichen, die neue Paketsteuer berücksichtigen und erst dann entscheiden, ob ein Angebot wirklich ein Schnäppchen ist.