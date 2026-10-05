i US-Präsident Donald Trump veröffentlichte die Handynummer von einem Parteikollegen. REUTERS Streit um Zeitumstellung "Ruft an" – Trump postet Nummer von Parteikollegen US-Präsident Donald Trump will die Sommerzeit dauerhaft einführen. Doch ein Parteikollege stellt sich quer – und bekommt dafür einen Denkzettel. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwist um den Sunshine Protection Act in den USA: Damit will US-Präsident Donald Trump eine dauerhafte Umstellung auf die Sommerzeit erwirken. Ausgerechnet ein Parteikollege von ihm stellt sich nun dagegen.

Bei diesem handelt es sich um den Senator in Arkansas, Tom Cotton. Dieser sieht sich jetzt damit konfrontiert, dass der US-Präsident seine Telefonnummer öffentlich gemacht hat. Auf Truth Social schrieb Trump: "Ruft Tom auf seinem Handy an." Zudem betonte das Staatsoberhaupt, dass es viel besser wäre, Sonnenschein am Abend anstatt am frühen Morgen zu haben. Vor allem für Golfer, Tennisspieler, Jäger oder Landwirte sei dies besser, so Trump.

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Das sagt Cotton

Via X meldete sich Cotton daraufhin selbst zu Wort und betonte, dass auch er die Uhr nicht gerne umstelle. Gleichzeitig sagte er, dass der Kongress die permanente Einführung der Sommerzeit bereits mehrfach gekippt hatte, nachdem sich die Amerikaner über die "absurd späten Sonnenaufgänge im Winter" beschwert hätten.

Des Weiteren sagte Cotton, dass die Menschen in Arkansas nicht wollen würden, dass ihre Kinder im Dunkeln zur Schule gehen müssen. Als Senator des US-Bundesstaates komme dieser für ihn immer an erster Stelle.

Seitens der Nachrichtenagentur Reuters versuchte man Cotton unter der von Trump veröffentlichten Nummer zu erreichen. Dort meldete sich jedoch nur eine Mailbox. Diese habe man dem US-Senator nicht zweifelsfrei zuordnen können. Jedenfalls war die Mailbox so überfüllt, dass man keine Nachrichten mehr hinterlassen konnte.