Tesla Model S crasht bei 286 km/h auf der Autobahn

Ein Tesla Tesla Model S rast auf der linken Spur über die deutsche Autobahn. Aufnahmen aus dem Inneren zeigen, wie der Wagen auf bis zu 286 km/h beschleunigt. Plötzlich ist nicht
Sekunden später gerät der Tesla ins Schlingern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Das Fahrzeug wird bei dem Crash schwer beschädigt. Wie "Bild" und "Focus" berichten, wird der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Der Mann überlebt den Unfall, erleidet nach den vorliegenden Angaben aber mehrere Frakturen und eine Verletzung am Bein. Weitere Personen werden bei dem Crash nicht verletzt.
Als mögliche Ursache steht ein schwerer Reifenschaden im Raum. Matthew Donegan-Ryan, der das Video auf X verbreitete, erklärte nach einem Austausch mit dem Fahrer: "Der Reifenplatzer wurde wahrscheinlich durch eine Delamination verursacht".
Bei einer sogenannten Delamination lösen sich Schichten eines Reifens voneinander. Ob eine solche Ablösung den Kontrollverlust tatsächlich ausgelöst hat, ist bislang allerdings nicht bestätigt.
Auf der Hinterachse des Tesla waren den Angaben zufolge Goodyear Eagle F1 SuperSport montiert. Diese seien im April wegen eines möglichen Defekts von einem Rückruf betroffen gewesen, der Unfalllenker sei darüber jedoch nicht informiert worden.