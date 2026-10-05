i Ein Zwischenfall an Bord eines China-Eastern-Fluges sorgt in China für heftige Diskussionen. IMAGO/VCG "Ich werde dich treten" Passagier geht nach Versehen auf Flugbegleiterin los Ein Rempler mit dem Getränkewagen, dann sieht ein Passagier völlig rot und geht auf die Flugbegleiterin los. Die Airline zieht heftige Konsequenzen. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem ein Getränkewagen versehentlich den Ellbogen eines schlafenden Passagiers berührt hatte, soll der Mann ausgerastet sein. Am Ende kniete die Flugbegleiterin sogar mehrfach vor ihm.

Der Vorfall ereignete sich am 28. September auf einem Flug von Hefei nach Dalian. Während der Getränkeausgabe soll der Servicewagen den Ellbogen des schlafenden Mannes getroffen haben.

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Flugbegleiterin gedemütigt

Die Flugbegleiterin entschuldigte sich laut Berichten sofort. Doch das genügte dem Passagier offenbar nicht. Er soll wütend geworden sein und weiter lautstark Beschwerden geäußert haben.

Ein anderer Fluggast filmte Teile der Auseinandersetzung. Die Aufnahmen zeigen die Flugbegleiterin demnach auf beiden Knien neben dem Getränkewagen. Nach Angaben des Zeugen soll sie sich sogar zwei- bis dreimal kniend entschuldigt haben, während der Mann weiter protestierte, wie SBS News unter Berufung auf die Hongkonger Zeitungen "Ming Pao" und "Sing Tao Daily" berichtet.

Der Fall verbreitete sich anschließend rasant in chinesischen sozialen Medien und schaffte es laut SBS bis an die Spitze der Echtzeit-Suchtrends auf Weibo.

Mann soll mit Fußtritt gedroht haben

China Eastern erklärte am 30. September, die Mitarbeiterin habe sich unmittelbar entschuldigt und sich nach dem Zustand des Passagiers erkundigt. Dieser sei jedoch "emotional aufgebracht" gewesen und habe weiterhin "harsche und aggressive Sprache" verwendet.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass der Mann damit gedroht haben soll, die Flugbegleiterin zu treten. Außerdem soll er verlangt haben, dass sie ihn nach der Landung ins Krankenhaus begleite. Nach Angaben der Airline habe die Auseinandersetzung die Mitarbeiterin schwer erschüttert.

Ärzte finden keine Verletzung

Nach der Landung wurde der Passagier medizinisch untersucht. Dabei seien laut China Eastern weder sichtbare Verletzungen noch Schwellungen festgestellt worden. Eine weitere medizinische Behandlung sei deshalb nicht notwendig gewesen.

Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Stellungnahme erklärte die Airline noch, den gesamten Vorfall zu prüfen und Beweise zu sichern. Konkrete Maßnahmen gegen den Mann waren damals noch nicht bekannt gegeben worden.

Airline soll Passagier dauerhaft sperren

Nach einem späteren Bericht des Luftfahrt-Accounts FL360aero auf X zog China Eastern schließlich weitreichende Konsequenzen: Der Passagier soll dauerhaft von Flügen der Airline ausgeschlossen worden sein. Der Fall sei zudem den zuständigen Behörden gemeldet worden.

China Eastern soll der betroffenen Flugbegleiterin darüber hinaus psychologische und rechtliche Unterstützung zugesichert haben. Die Fluggesellschaft begründete ihr Vorgehen dem Bericht zufolge damit, dass das Verhalten des Passagiers die Sicherheit und Ordnung im Luftverkehr beeinträchtigt und die Würde der Mitarbeiterin verletzt habe.