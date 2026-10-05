i Die deutsche Polizei berichtet über den Vorfall bei Hannover Unsplash / Max Fleischmann Vorfall in Deutschland Hochzeitskorso legt A2 lahm – Polizei ermittelt Mindestens 14 Autos blockierten bei Hannover zeitweise alle drei Spuren der A2. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und sucht Zeugen. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hochzeitskorso hat am Samstagnachmittag auf der deutschen Autobahn A2 bei Hannover für erhebliche Behinderungen gesorgt. Mindestens 14 Fahrzeuge sollen zeitweise alle drei Fahrstreifen blockiert und dadurch den nachfolgenden Verkehr ausgebremst haben.

Wie die Polizeidirektion Hannover berichtet, war die Hochzeitsgesellschaft gegen 15.05 Uhr in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Die Fahrzeuge hatten deutsche und niederländische Kennzeichen. Erste Hinweise gingen auf Höhe der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe ein.

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Autos fahren langsam auf allen drei Spuren

Verkehrsteilnehmer berichteten der Polizei, dass mehrere Fahrzeuge nebeneinander unterwegs gewesen seien und den Verkehr gezielt ausgebremst hätten. Einsatzkräfte entdeckten den Korso schließlich beim Autobahndreieck Hannover-West.

Dort beobachteten die Beamten, dass die Autos teilweise mit eingeschaltetem Warnblinklicht sehr langsam über alle drei Fahrstreifen fuhren. Für andere Verkehrsteilnehmer war dadurch zeitweise kein Weiterkommen möglich.

Die Polizei stoppte die Hochzeitsgesellschaft noch auf der Autobahn und nahm die Personalien sämtlicher Fahrerinnen und Fahrer auf.

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Polizei ermittelt wegen Nötigung

Nun laufen Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr. Die Polizei sucht Menschen, die durch den Hochzeitskorso selbst ausgebremst oder gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen.

Besonders wichtig könnten dabei Videoaufnahmen sein. Gesucht wird unter anderem Material von Dashcams, auf dem mögliches Fehlverhalten der Beteiligten zu erkennen ist. Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Garbsen unter 0511 109-8930 melden.