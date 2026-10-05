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Der Medizin-Nobelpreis geht an zwei Deutsche und einen Amerikaner.
Der Medizin-Nobelpreis geht an zwei Deutsche und einen Amerikaner.
APA-Images / dpa / Steffen Trumpf
Zwei Deutsche, ein Amerikaner

Dieses Forscher-Trio sichert sich Medizin-Nobelpreis

Der Medizin-Nobelpreis 2026 geht an drei Forscher aus Deutschland und den USA. Sie werden für ihre Arbeiten zur Optogenetik ausgezeichnet.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
05.10.2026, 12:00
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Noch im vergangenen Jahr sicherten sich Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi aus den USA und Japan den begehrten Medizin-Nobelpreis. In diesem Jahr gebührt diese Ehre zwei deutschen und einem US-Forscher.

Wie das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag mitteilte, werden Peter Hegemann, Georg Nagel und Karl Deisseroth mit der Ehrung ausgezeichnet. Sie sollen den Nobelpreis für ihre wegweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der Optogenetik erhalten, berichtet "Bild".

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Diese Methode brachte Preis

Durch die Methode der Forscher können bestimmte Nervenzellen gezielt mit Licht gesteuert werden. Somit könne genauer untersucht werden, wie Nervenzellen arbeiten. Auch einen besseren Einblick, wie Gehirn und Nervensystem funktionieren soll so möglich sein.

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In dieser Woche sollen in Stockholm und Oslo noch die Preisträger für Physik (6.10.), Chemie (7.10.), Literatur (8.10.) und Frieden (9.10.) verkündet werden. Sie werden bereits seit 125 Jahren vergeben.

Die Preisträger dürfen sich in diesem Jahr über eine stattliche Summe von zwölf Millionen schwedischen Kronen freuen. In Euro umgerechnet sind es rund eine Million pro Preiskategorie. Sie werden am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel (10. Dezember) in Stockholm und Oslo überreicht.

red,Akt. 05.10.2026, 12:04, 05.10.2026, 12:00
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