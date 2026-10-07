i Strg + Alt + Entf gehört seit Jahrzehnten zu Windows. Microsoft-Gründer Bill Gates hätte die Funktion heute lieber auf einer einzigen Taste. iStock / Getty Images / PN_Photo Windows-Klassiker Bill Gates bereut Windows-Tastenkombination besonders Drei Tasten, ein Handgriff: Bill Gates hält eine bekannte Windows-Kombination rückblickend für einen Fehler. Eine Alternative gibt es längst. Von Digital Heute 07.10.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Microsoft-Gründer Bill Gates würde eine bekannte Windows-Funktion rückblickend gerne ändern. Es geht um die Tastenkombination Strg + Alt + Entf, die viele Nutzer als Klammergriff kennen. Sie ist seit Jahrzehnten Teil des Windows-Alltags. Gates bezeichnete die Lösung bereits vor Jahren als Fehler und erklärte, dass eine einzige Taste für die Funktion aus seiner Sicht besser gewesen wäre.

Bei einem Gespräch an der Harvard University im Jahr 2013 erklärte Gates, dass ursprünglich auch eine einzelne Taste möglich gewesen wäre. Der damalige Tastaturdesigner von IBM habe diese Lösung jedoch nicht gewollt. Deshalb sei die Funktion auf eine Kombination mehrerer Tasten hinausgelaufen. Gates bezeichnete die Entscheidung als Fehler.

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Auch 2017 kam das Thema bei einem Auftritt auf dem Bloomberg Global Business Forum erneut zur Sprache. Gates sagte damals sinngemäß, dass er die Funktion auf eine einzige Taste legen würde, wenn er die Möglichkeit hätte, eine kleine Veränderung an der Vergangenheit vorzunehmen.

So geht es auch – und schneller

Wer unter Windows den Task-Manager öffnen möchte, muss dafür nicht zwingend Strg + Alt + Entf drücken. Die Kombination Strg + Umschalt + Esc öffnet den Task-Manager direkt. Beim Klammergriff erscheint hingegen zunächst ein Sicherheitsmenü, aus dem der Task-Manager ausgewählt werden kann.

Die Tastenkombination Strg + Alt + Entf erfüllt allerdings weiterhin mehrere Aufgaben. Sie ermöglicht unter anderem den Zugriff auf Sicherheitsoptionen und den Task-Manager. Die Funktion ist daher nicht einfach überflüssig, auch wenn der direkte Aufruf des Task-Managers schneller geht.

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Gates machte einen IBM-Designer für die komplizierte Lösung verantwortlich. Der Entwickler David Bradley, der die Tastenkombination ursprünglich zum Neustarten eines PCs konzipiert hatte, kommentierte die Geschichte später mit einem Seitenhieb: "Ich habe sie vielleicht erfunden, aber Bill hat sie berühmt gemacht."

Der Klammergriff ist damit ein Beispiel dafür, wie eine technische Entscheidung aus der frühen PC-Zeit über Jahrzehnte bestehen bleibt. Gates kann die damalige Entscheidung heute zwar kritisieren, aus dem Windows-Alltag verschwunden ist die Kombination aber nicht.