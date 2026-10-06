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Xing-Gründer Lars Hinrichs will mit seinem Startup Simsalasim die Mobilfunkbranche aufmischen – mit einem unschlagbar günstigen Datentarif.
Xing-Gründer Lars Hinrichs will mit seinem Startup Simsalasim die Mobilfunkbranche aufmischen – mit einem unschlagbar günstigen Datentarif.
iStock / Getty Images / AleksandarNakic
Mobilfunk-Revolution

Tarif um 10 Euro für unbegrenzte Daten in 100 Ländern

Diese Ansage lässt Mobilfunker zittern: Ein Startup plant einen Datentarif für 10 Euro im Monat – mit unbegrenztem Datenvolumen in rund 100 Ländern.
Digital Heute
Von Digital Heute
06.10.2026, 22:35
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Wer kennt das nicht: Kaum verlässt du die EU, wird das Datenroaming zur Kostenfalle. Ein paar Urlaubsfotos verschicken oder kurz etwas googeln – und schon flattern saftige Rechnungen ins Haus. Denn außerhalb der EU-Roaming-Zone zahlt man oft mehrere Euro pro Megabyte.

Diese alten Handys sind jetzt ein Vermögen wert

Das will der ehemalige Xing-Gründer Lars Hinrichs nun ändern. Mit seinem neuen Startup Simsalasim plant er einen Datentarif für zehn Euro im Monat – mit unbegrenztem Datenvolumen in rund 100 Ländern weltweit.

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Hinrichs saß über zehn Jahre im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom und schied Anfang 2025 aus, heißt es bei der "FAZ". Sein Fazit: "Im Bereich Telekom gab es keine wirkliche Innovation in den letzten zwanzig, dreißig Jahren." Simsalasim sei deshalb "ein kompletter Angriff auf die Telekom, Vodafone und viele, viele andere."

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So funktioniert der günstige Tarif

Der Tarif bietet unbegrenzte mobile Daten ohne Drosselung. In etwa 50 Ländern sind sogar Telefonate und SMS inklusive. Aktiviert wird das Ganze über eine E-SIM. Einzige Haken: Das Smartphone als Hotspot zu nutzen ist nicht möglich – und in Österreich ist Simsalasim (noch nicht) aktiv.

Das Geheimnis hinter dem günstigen Preis: Simsalasim besitzt keine eigenen Funkmasten und betreibt keine Shops. Stattdessen kauft das Unternehmen Netzkapazitäten von Telefónica ein. Mit nur 25 Mitarbeitern und viel KI-Einsatz will Hinrichs ein "One-Person-Unicorn" aufbauen – ein Milliarden-Startup mit minimalem Personal.

red,06.10.2026, 22:35
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