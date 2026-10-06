i Im Raum Kufstein versuchen Betrüger derzeit mit einer bekannten Schockmasche an Geld zu kommen. Die Polizei warnt vor falschen Beamten. iStock / Getty Images / Olena Bartienieva Warne deine Angehörigen Polizei richtet "Warnmitteilung an die Bevölkerung!" Ein angeblicher Unfall eines Angehörigen soll Opfer zur Zahlung einer Kaution bewegen. Die Polizei warnt aktuell dringend vor den Anrufen. Von Rene Findenig 06.10.2026, 19:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichweit, aktuell besonders stark im Raum Kufstein, sind derzeit Betrüger mit einer bekannten Telefonmasche aktiv. Die Täter geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen, ihre Gesprächspartner mit einer erfundenen Notlage unter Druck zu setzen. Die Polizei warnt aktuell in einer Aussendung mit dem Titel "Warnmitteilung an die Bevölkerung!" vor den Anrufen und ersucht um Weitergabe der Informationen an alle Bekannten und Verwandten.

Der Ablauf ist laut Polizei immer ähnlich: Die Anrufer behaupten, dass ein Angehöriger einen Unfall verursacht habe. Anschließend wird den Betroffenen erklärt, dass eine Kaution notwendig sei. Damit soll der Eindruck entstehen, dass rasch Geld benötigt wird und die Angelegenheit andernfalls ernste Folgen für den Angehörigen haben könnte.

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Gerade der angebliche Unfall eines Familienmitglieds soll die Angerufenen emotional unter Druck setzen. Die Täter setzen dabei auf die Sorge um einen Angehörigen und darauf, dass Betroffene in der überraschenden Situation nicht ausreichend über die Angaben des Anrufers nachdenken.

Polizei warnt vor falschen Beamten

Die Anrufer treten nach Angaben der Polizei als vermeintliche Polizisten oder Kriminalbeamte auf. Dadurch soll der Anruf seriös wirken. Tatsächlich handelt es sich um Betrüger, die mit der erfundenen Unfallgeschichte eine Geldübergabe vorbereiten wollen.

Die Polizei warnt deshalb aktuell insbesondere die Bevölkerung im Raum Kufstein vor dieser Vorgehensweise. Wer einen entsprechenden Anruf erhält, sollte sich nicht durch die behauptete Dringlichkeit zu einer Geldübergabe bewegen lassen.

Auch Angehörige sollten über die aktuelle Betrugsserie informiert werden. Die Polizei ersucht ausdrücklich darum, die Warnung im persönlichen Umfeld weiterzugeben.

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Täter setzen auf eine erfundene Notlage

Das Prinzip der Masche ist einfach: Zunächst wird ein Unfall behauptet, danach eine finanzielle Forderung gestellt. Für die Betroffenen kommt der Anruf überraschend. Gleichzeitig geht es angeblich um einen Angehörigen, der nach einem Unfall dringend Hilfe benötigt. Genau diese Kombination soll die Opfer dazu bringen, schnell zu handeln.

Wer von einem angeblichen Polizisten oder Kriminalbeamten wegen eines Unfalls eines Angehörigen angerufen wird und anschließend zur Zahlung einer Kaution aufgefordert wird, sollte deshalb besonders vorsichtig sein. Die Polizei macht mit ihrer aktuellen Warnung darauf aufmerksam, dass solche Anrufe derzeit im Raum Kufstein stattfinden.

Warnung an Angehörige weitergeben

Die Polizei bittet nicht nur mögliche Opfer um Vorsicht. Auch Angehörige sollen über die aktuellen Anrufe informiert werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Menschen von der Geschichte überrascht werden und aufgrund der vermeintlichen Notlage Geld übergeben.