i Es wurde vom Opfer ein niedriger 5-stelliger Betrag abgebucht. iStock (Symbolbild) "IT-Security" Falscher Bank-Mitarbeiter räumt Konto komplett leer Ein Betrüger gab sich bei einem 51-jährigen Klagenfurter als IT-Security-Mitarbeiter seiner Hausbank aus. Der Mann verlor einen fünfstelligen Betrag. Von André Wilding 30.09.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehrere Telefonanrufe wurden einem 51-jährigen Klagenfurter am 29. September zum Verhängnis. Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte den Mann und gab sich dabei als IT-Security-Mitarbeiter seiner Hausbank aus.

Im Laufe des Tages rief der Betrüger sein Opfer mehrmals an. Dabei gelang es ihm, das Vertrauen des 51-Jährigen zu gewinnen.

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Täter kommt an Zugangsdaten

Der Klagenfurter folgte schließlich den Anweisungen des vermeintlichen Bank-Mitarbeiters. Auf diese Weise gelangte der Täter an die Zugangsdaten für das Konto des Mannes.

In weiterer Folge wurde vom Konto des Opfers ein niedriger fünfstelliger Betrag abgebucht.

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Für den 51-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in derselben Höhe. Der Täter ist bisher unbekannt.