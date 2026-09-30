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Es wurde vom Opfer ein niedriger 5-stelliger Betrag abgebucht.
Es wurde vom Opfer ein niedriger 5-stelliger Betrag abgebucht.
iStock (Symbolbild)
"IT-Security"

Falscher Bank-Mitarbeiter räumt Konto komplett leer

Ein Betrüger gab sich bei einem 51-jährigen Klagenfurter als IT-Security-Mitarbeiter seiner Hausbank aus. Der Mann verlor einen fünfstelligen Betrag.
André Wilding
Von André Wilding
30.09.2026, 13:21
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Mehrere Telefonanrufe wurden einem 51-jährigen Klagenfurter am 29. September zum Verhängnis. Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte den Mann und gab sich dabei als IT-Security-Mitarbeiter seiner Hausbank aus.

Österreicherin gibt Bankdaten ein und verliert Vermögen

Im Laufe des Tages rief der Betrüger sein Opfer mehrmals an. Dabei gelang es ihm, das Vertrauen des 51-Jährigen zu gewinnen.

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Täter kommt an Zugangsdaten

Der Klagenfurter folgte schließlich den Anweisungen des vermeintlichen Bank-Mitarbeiters. Auf diese Weise gelangte der Täter an die Zugangsdaten für das Konto des Mannes.

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In weiterer Folge wurde vom Konto des Opfers ein niedriger fünfstelliger Betrag abgebucht.

Für den 51-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in derselben Höhe. Der Täter ist bisher unbekannt.

wil,30.09.2026, 13:21
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