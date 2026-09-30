Falscher Bank-Mitarbeiter räumt Konto komplett leer

Mehrere Telefonanrufe wurden einem 51-jährigen Klagenfurter am 29. September zum Verhängnis. Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte den Mann und gab sich dabei als IT-Security-Mitarbeiter seiner Hausbank aus.
Im Laufe des Tages rief der Betrüger sein Opfer mehrmals an. Dabei gelang es ihm, das Vertrauen des 51-Jährigen zu gewinnen.
Der Klagenfurter folgte schließlich den Anweisungen des vermeintlichen Bank-Mitarbeiters. Auf diese Weise gelangte der Täter an die Zugangsdaten für das Konto des Mannes.
In weiterer Folge wurde vom Konto des Opfers ein niedriger fünfstelliger Betrag abgebucht.
Für den 51-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in derselben Höhe. Der Täter ist bisher unbekannt.