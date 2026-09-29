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Daniel Scharinger, iStock
Achtung auf der Südautobahn

Neue Radarfalle auf Autobahn – hier gilt jetzt Tempo 80

Auf der A2 zwischen Villach-Warmbad und Arnoldstein steht ein neues fixes Radargerät. Wegen einer Baustelle gilt dort derzeit Tempo 80.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
29.09.2026, 10:46
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Wer auf der A2 Südautobahn von Villach in Richtung Italien fährt, sollte derzeit besonders genau auf den Tacho schauen. Zwischen Villach-Warmbad und Arnoldstein wurde ein neues fixes Radargerät aufgestellt.

Das Gerät befindet sich laut 5min.at in Fahrtrichtung Italien kurz vor der Bärenbrücke.

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Baustelle – derzeit sind nur 80 km/h erlaubt

Besonders wichtig für Autofahrer: In diesem Bereich gilt aktuell nicht das sonst erlaubte Tempo. Wegen einer Baustelle wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert.

Übrigens: Jährlich blitzen die Geräte etwa 5,3 Millionen Mal.

red,29.09.2026, 10:46
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