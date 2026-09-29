i Symbolfoto Daniel Scharinger, iStock Achtung auf der Südautobahn Neue Radarfalle auf Autobahn – hier gilt jetzt Tempo 80 Auf der A2 zwischen Villach-Warmbad und Arnoldstein steht ein neues fixes Radargerät. Wegen einer Baustelle gilt dort derzeit Tempo 80. Von Österreich Heute 29.09.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf der A2 Südautobahn von Villach in Richtung Italien fährt, sollte derzeit besonders genau auf den Tacho schauen. Zwischen Villach-Warmbad und Arnoldstein wurde ein neues fixes Radargerät aufgestellt.

Das Gerät befindet sich laut 5min.at in Fahrtrichtung Italien kurz vor der Bärenbrücke.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Baustelle – derzeit sind nur 80 km/h erlaubt

Besonders wichtig für Autofahrer: In diesem Bereich gilt aktuell nicht das sonst erlaubte Tempo. Wegen einer Baustelle wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert.

Die Bilder des Tages i ?

Übrigens: Jährlich blitzen die Geräte etwa 5,3 Millionen Mal.