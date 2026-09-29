Neue Radarfalle auf Autobahn – hier gilt jetzt Tempo 80

Wer auf der A2 Südautobahn von Villach in Richtung Italien fährt, sollte derzeit besonders genau auf den Tacho schauen. Zwischen Villach-Warmbad und Arnoldstein wurde ein neues fixes Radargerät aufgestellt.
Das Gerät befindet sich laut 5min.at in Fahrtrichtung Italien kurz vor der Bärenbrücke.
Besonders wichtig für Autofahrer: In diesem Bereich gilt aktuell nicht das sonst erlaubte Tempo. Wegen einer Baustelle wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert.
Übrigens: Jährlich blitzen die Geräte etwa 5,3 Millionen Mal.