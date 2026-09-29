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Seelenruhig durchsuchten die Einbrecher das Haus (Symbolbild).
Seelenruhig durchsuchten die Einbrecher das Haus (Symbolbild).
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Kurioser Raub

Einbrecher im Haus – Bewohner schliefen im Obergeschoss

Dreister Einbruch am helllichten Tag: Während die Bewohner eines Hauses im Bezirk Klagenfurt-Land oben schliefen, durchsuchten zwei Fremde die Räume.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
29.09.2026, 10:24
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Seelenruhig schliefen die Bewohner im Obergeschoss, während sich unten plötzlich Fremde durchs Haus bewegten. Was am helllichten Tag im Bezirk Klagenfurt-Land passierte, endete für die Einbrecher unerwartet.

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Plötzlich waren die Täter im Haus

Es war Montag gegen 14.30 Uhr, als ein Mann und eine Frau in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land eindrangen. Die beiden kamen über eine unversperrte Balkontüre ins Gebäude und machten sich anschließend auf die Suche nach Beute.

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Währenddessen befanden sich die Bewohner im Obergeschoss – und schliefen. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume und nahmen schließlich eine Schmuckschatulle samt Inhalt sowie eine Kaffeemaschine mit.

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Räuspern schlug Einbrecher in die Flucht

Dann wurde die Bewohnerin durch Geräusche im Haus geweckt. Sie bemerkte offenbar, dass sich jemand im Gebäude befand. Die Frau machte sich durch ein Räuspern bemerkbar. Das genügte: Die beiden Einbrecher ergriffen die Flucht und verschwanden aus dem Haus.

Nach dem Einbruch liefen die beiden zu einem in der Nähe abgestellten dunklen Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

red,29.09.2026, 10:24
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