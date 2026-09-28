i Die Tat soll sich in einem Park in Klagenfurt ereignet haben. (Symbolbild) Robert Herhold Angeklagter auf der Flucht "Hat nicht Nein gesagt": Schülerin im Park vergewaltigt Eine 17-Jährige wurde in Klagenfurt Opfer einer Vergewaltigung. Einer der Angeklagten erhielt 7,5 Jahre Haft, der zweite ist untergetaucht. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 20:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was mit einem Flirt in einem Klagenfurter Lokal begann, endete für eine 17-Jährige laut Anklage mit einer Vergewaltigung in einem nahe gelegenen Park. Einer der beiden Beschuldigten wurde nun zu 7,5 Jahren Haft verurteilt, der andere ist untergetaucht. Darüber berichtet die "Krone" am Montagabend.

Die Jugendliche hatte in der Sommernacht Alkohol getrunken und einen 21-jährigen Türsteher kennengelernt. Mit ihm ging sie zum "Rauchen und Küssen" in den Park. Dort kam ein zweiter Mann dazu. Beide sollen sich anschließend an der Schülerin vergangen haben.

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"Sie hat den Kopf weggedreht, hat versucht, auf den Knien wegzukriechen", fasste Staatsanwältin Veronika Holub die Angaben des Opfers zusammen. Die Beschuldigten erklärten dagegen: "Es war freiwilliger Sex zu dritt. Sie hat nicht Nein gesagt." Die Polizei sicherte wenige Stunden später DNA-Spuren und Blessuren.

Gerichtspsychiater Franz Schautzer diagnostizierte bei der 17-Jährigen eine posttraumatische Belastungsstörung. "Das ist eine schwere Körperverletzung. Sie wuchs behütet auf, jetzt hat sie Albträume und Erinnerungen an ein traumatisches Erlebnis – die verblassen zwar, aber sie sind da." Dadurch erhöhte sich der Strafrahmen auf bis zu 15 Jahre Haft.

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Angeklagter international gesucht

Beide Angeklagten waren während des Verfahrens auf freiem Fuß. Einer von ihnen, ein gebürtiger Russe, setzte sich ab. "Er wird nun per internationalem Haftbefehl gesucht", erklärte Richter Gernot Kugi.

Der zweite Beschuldigte, ein Kellner, wurde wegen Vergewaltigung mit schwerer Körperverletzung zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht verwies auf die "Abscheulichkeit" der Tat. Verteidiger Philipp Tschernitz meldete Rechtsmittel an. Der Mann konnte das Gericht anschließend wieder verlassen.