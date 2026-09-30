Krimineller schleicht in Haus – Gold und Schmuck weg

Ein 56-Jähriger wurde am Dienstag Opfer eines Diebstahls im eigenen Zuhause.
Im Laufe des 29. September verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu seinem Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt.
Der Täter schlich sich in das Haus und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen.
Dabei erbeutete er Bargeld sowie Goldschmuck. Der Wert der gestohlenen Gegenstände und des Bargelds beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.