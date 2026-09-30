i Ein Krimineller erbeutete Bargeld und Goldschmuck. iStock (Symbolbild) Polizei ermittelt Krimineller schleicht in Haus – Gold und Schmuck weg Ein Einbrecher schlich sich am Dienstag in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt. Er erbeutete Bargeld und Goldschmuck um mehrere tausend Euro. Von André Wilding 30.09.2026, 07:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 56-Jähriger wurde am Dienstag Opfer eines Diebstahls im eigenen Zuhause.

Im Laufe des 29. September verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu seinem Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt.

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Bargeld und Goldschmuck gestohlen

Der Täter schlich sich in das Haus und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen.

Dabei erbeutete er Bargeld sowie Goldschmuck. Der Wert der gestohlenen Gegenstände und des Bargelds beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

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Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.