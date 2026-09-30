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Ein Krimineller erbeutete Bargeld und Goldschmuck.
Ein Krimineller erbeutete Bargeld und Goldschmuck.
iStock (Symbolbild)
Polizei ermittelt

Krimineller schleicht in Haus – Gold und Schmuck weg

Ein Einbrecher schlich sich am Dienstag in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt. Er erbeutete Bargeld und Goldschmuck um mehrere tausend Euro.
André Wilding
Von André Wilding
30.09.2026, 07:44
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Ein 56-Jähriger wurde am Dienstag Opfer eines Diebstahls im eigenen Zuhause.

Im Laufe des 29. September verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu seinem Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt.

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Bargeld und Goldschmuck gestohlen

Der Täter schlich sich in das Haus und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen.

Polizei fasst Diebes-Duo und hat bösen Verdacht

Dabei erbeutete er Bargeld sowie Goldschmuck. Der Wert der gestohlenen Gegenstände und des Bargelds beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zigaretten im Wert von Tausenden Euro gestohlen

Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

wil,30.09.2026, 07:44
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