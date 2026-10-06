i Bei Element behält die EU-Kommission die volle Kontrolle über ihre Kommunikationsdaten. REUTERS EU vs. US-Tech-Riesen "Absoluter Sch***" – EU testet Teams-Alternative EU-Mitarbeiter zerreißen die neue Messenger-Alternative Element Pro in internen Foren. Microsoft Teams bleibt aber vorerst das Hauptsystem. Von Digital Heute 06.10.2026, 22:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die EU-Kommission will ihre Abhängigkeit von US-Technologie verringern. Dafür testet sie mit Element Pro eine Alternative zu Microsoft Teams. Die Software basiert auf dem offenen Matrix-Protokoll und wird auf eigener Infrastruktur betrieben.

Doch das Urteil einiger EU-Mitarbeiter fällt vernichtend aus: In einem internen Forum wurde die Software als "absoluter Scheiß" bezeichnet. Ein anderer Beamter erklärte, den "Mehrwert" der Plattform nicht zu verstehen.

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Ein dritter Mitarbeiter spottete sogar, dass die USA einen hypothetischen Technologiekrieg "sofort gewinnen" würden, wenn man Element Pro mit Microsoft Teams vergleiche – wie es auf "Politico" heißt. Die Aussagen stammen allerdings von anonymen Mitarbeitern und sind nicht repräsentativ.

Mehr Kontrolle über eigene Daten

Der entscheidende Unterschied zu Teams: Bei Element behält die EU-Kommission die volle Kontrolle über ihre Kommunikationsdaten. Die Open-Source-Software macht nachvollziehbar, dass keine sensiblen Informationen etwa in die USA gelangen.

Matrix ist längst kein Nischenprojekt mehr: Auch die deutsche Bundeswehr sowie Einrichtungen von NATO und Vereinten Nationen setzen auf Matrix-basierte Lösungen.

Teams bleibt vorerst Plan A

Element-Chef Matthew Hodgson verweist darauf, dass sich die Software bei der Kommission noch in der Testphase befindet. "Veränderungen sind immer schmerzhaft", so Hodgson. Bei einem Wechsel von einem etablierten Programm wie Teams seien Anlaufschwierigkeiten zu erwarten.

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Microsoft Teams bleibt bei der EU-Kommission vorerst das Hauptsystem für die Kommunikation. Element Pro dient lediglich als "souveränes Backup" - falls Teams einmal nicht verfügbar sein sollte.