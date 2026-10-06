i Moderner Autoschlüssel mit Keyless-System pixabay.com Verstecktes Symbol im Auto Darum gehört dein Autoschlüssel in den Halter Viele Autos haben ein kleines Schlüssel-Symbol im Getränkehalter. Was seltsam wirkt, kann dir in einer Notsituation helfen. Von Digital Heute 06.10.2026, 22:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Moderne Fahrzeuge mit Keyless-System öffnen die Türen automatisch und starten den Motor per Knopfdruck, sobald der Schlüssel in der Nähe ist. Doch was tun, wenn die Batterie im Schlüssel leer ist? Dann hat man schnell ein Problem.

Zwar steckt in den meisten Autoschlüsseln ein mechanischer Notschlüssel, mit dem sich die Tür öffnen lässt. Das Türschloss versteckt sich oft unter einer kleinen Abdeckung am Griff. Aber wie startet man dann den Motor?

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Genau hier kommt das Schlüssel-Symbol ins Spiel: Nach Angaben von "Inside Digital" befindet sich in vielen Autos im Getränkehalter ein kleines Lesegerät. Legt man den Schlüssel dort hinein und drückt den Startknopf, springt der Wagen trotz leerer Batterie an.

Nicht immer im Getränkehalter

Je nach Hersteller und Modell kann sich die Notstartfunktion auch an der Lenksäule, der Mittelkonsole oder direkt beim Startknopf befinden. Eine einheitliche Regel gibt es leider nicht.

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Experten empfehlen daher, vorab einen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen. So weißt du im Ernstfall sofort, was zu tun ist. Auch Ersatzbatterien im Handschuhfach sind eine gute Idee – den Wechsel kannst du meist selbst erledigen.