i ? Videos zeigen Historisches U2 spielen Überraschungskonzert an ihrer alten Schule Zum 50-jährigen Bandjubiläum kehrten U2 zu ihren Wurzeln zurück und überraschten Dublin gleich mit zwei besonderen Konzerten. Von Jochen Dobnik 28.09.2026, 19:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

U2 feierten ihr 50-jähriges Bestehen an jenem Ort, an dem ihre gemeinsame Geschichte begann.

In Dublin spielte die Band gleich zwei unangekündigte Konzerte und sorgte damit bei Schülern und Fans für besondere Jubiläumsmomente.

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Am Freitag (25. September) kehrten Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. an die Mount Temple Comprehensive School zurück. Dort hatte Mullen im September 1976 seinen inzwischen berühmten handgeschriebenen Zettel mit der Aufschrift "Drummer Seeks Musicians To Form Band" ausgehängt und damit den Grundstein für U2 gelegt.

Vor rund 1.000 Schülern und Mitarbeitern trat die Band im Schulhof auf – an derselben Stelle, an der sie bereits vor mehr als fünf Jahrzehnten gespielt hatte. Zu hören waren Klassiker wie "Beautiful Day", "Out Of Control" und "With Or Without You".

Mit "Silencio" präsentierten U2 zudem ihre aktuelle Single aus dem angekündigten Album "Carnaval De Luz".

Bei "One" standen außerdem 32 junge Streicher von Music Generation gemeinsam mit der Band auf der Bühne. Ihre Zahl symbolisierte die 32 Grafschaften der irischen Insel.

Am Abend wurde im Zentrum Dublins weitergefeiert. Vom Balkon des Bewley’s Café in der Grafton Street gaben U2 vor Tausenden Fans ein kostenloses Konzert. Neben Songs aus fünf Jahrzehnten spielte die Band erneut "Silencio".

Mit "Falling Slowly" erinnerte sie zudem an den verstorbenen Glen Hansard, der eng mit der Straßenmusik-Tradition der Grafton Street verbunden war.

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So führte das Jubiläum U2 noch einmal zu zwei wichtigen Orten ihrer Geschichte: zuerst zurück auf den Schulhof, an dem die Band ihren Anfang nahm, und anschließend mitten in die Dubliner Innenstadt zu ihren Fans.