Konzertkarten für "Fehringer's Kalte Küche" zu gewinnen

Der Trompeter, Flügelhornist Benedikt Fehringer legt mit seiner Band Fehringer’s Kalte Küche sein Debüt-Album „Griaßkoch und Kaviar" vor. Fehringer spielte bereits mit Größen wie Ina Regen, Conchita Wurst oder John Miles zusammen.
Nun bringt er mit seiner Band Fehringer’s Kalte Küche das Debüt-Album "Griaßkoch und Kaviar" heraus. Das Release-Konzert dazu findet am 7. Oktober in Wien in der Sargfabrik statt.
Fehringer macht sich mit seinem Album-Erstling auf eine kulinarische Weltreise und erkundet musikalisch regionale Köstlichkeiten aus verschiedenen Weltgegenden.
Und komponiert dafür Volksmusik, Pop, Jazz, französischem Chanson, Klezmer, Latin sowie irische Fiddle-Musik. Seine sechsköpfige Band spielt dazu Trompete, Flügelhorn, Violine, Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und Perkussion.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 2. Oktober 2026, 10:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.