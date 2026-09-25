i Benedikt Fehringer und seine Band "Fehringer's Kalte Küche" Foto: ina_h 7.10. in der Sargfabrik Wien Konzertkarten für "Fehringer's Kalte Küche" zu gewinnen Der Trompeter und Flügelhornist Benedikt Fehringer stellt mit seiner Band Fehringer's Kalte Küche sein Debütalbum "Griaßkoch und Kaviar" vor. Von Irma Basagic 25.09.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Der Trompeter, Flügelhornist Benedikt Fehringer legt mit seiner Band Fehringer’s Kalte Küche sein Debüt-Album „Griaßkoch und Kaviar" vor. Fehringer spielte bereits mit Größen wie Ina Regen, Conchita Wurst oder John Miles zusammen.

Trompeter und Flügelhornist Benedikt Fehringer Foto: zVg

Nun bringt er mit seiner Band Fehringer’s Kalte Küche das Debüt-Album "Griaßkoch und Kaviar" heraus. Das Release-Konzert dazu findet am 7. Oktober in Wien in der Sargfabrik statt.

Griaßkoch und Kaviar: Eine musikalische Weltreise

Fehringer macht sich mit seinem Album-Erstling auf eine kulinarische Weltreise und erkundet musikalisch regionale Köstlichkeiten aus verschiedenen Weltgegenden.

Benedikt Fehringer und die Band "Fehringer's Kalte Küche" Foto: ina_h

Und komponiert dafür Volksmusik, Pop, Jazz, französischem Chanson, Klezmer, Latin sowie irische Fiddle-Musik. Seine sechsköpfige Band spielt dazu Trompete, Flügelhorn, Violine, Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und Perkussion.

Fehringer's Kalte Küche Datum : Mittwoch, 7. Oktober 2026, ab 19:30 Uhr

: Mittwoch, 7. Oktober 2026, ab 19:30 Uhr Location : Sargfabrik Wien, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien

: Sargfabrik Wien, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien Web: https://sargfabrik.at/

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 2. Oktober 2026, 10:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.