i Auch wenn es so ausschaut, U2 sind noch lange nicht am Sand. Das neue Akbum kommt im November. Universal Music "Carnaval de Luz" U2 bringen Album mit letztem Dolly-Parton-Song Die irische Rockband U2 hat ihr neues Album "Carnaval de Luz" angekündigt - mit einem Duett mit der verstorbenen Country-Legende Dolly Parton. Von Jochen Dobnik 26.09.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

U2 melden sich mit neuer Musik zurück. Die irische Band veröffentlicht den Song "Silencio" und kündigt gleichzeitig ihr nächstes Studioalbum an. "Carnaval De Luz" erscheint am 13. November.

Es handelt sich um das mittlerweile 16. Studioalbum von U2. Gleichzeitig ist es die erste Platte der Band seit neun Jahren, die vollständig aus neuem Material besteht. Das Album fällt damit in ein besonderes Jahr: Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. feiern 2026 das 50-jährige Bestehen ihrer Band.

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Zwölf neue Songs zum Jubiläum

Auf "Carnaval De Luz" sind zwölf neue Titel enthalten. Inhaltlich beschäftigen sich U2 dabei unter anderem mit Spiritualität, Freundschaft, Freiheit und der Frage, wie Menschen schwierige Zeiten bewältigen können.

Produziert wurde das Album von Jacknife Lee. Der irische Produzent und Musiker arbeitete bereits in der Vergangenheit mit U2 zusammen (u.a. am Album "How to Dismantle an Atomic Bomb").

Bei den Aufnahmen holte sich die Band außerdem Unterstützung von mehreren bekannten Musikern und Produzenten. Zu den Beteiligten gehören Brian Eno, Daniel Lanois, Ryan Tedder und der niederländische DJ Martin Garrix.

"Silencio" dauert nur 2:35 Minuten

Mit "Silencio" ist der erste neue Song bereits verfügbar. Der Titel fällt mit einer Laufzeit von lediglich 2:35 Minuten vergleichsweise kurz aus. Musikalisch orientiert sich das Stück am Surf-Punk früherer Jahre. Das Musikvideo zu "Silencio" entstand zu Beginn des Jahres in Mexico City. Verantwortlich für die Inszenierung war das mexikanisch-amerikanische Regieduo Cliqua.

Der Clip begleitet die Veröffentlichung des Songs und gibt zugleich einen ersten Einblick in die neue Albumphase von U2. Weitere Titel aus "Carnaval De Luz" wurden bislang nicht näher vorgestellt.

Duett mit Dolly Parton beendet das Album

Eine besondere Rolle spielt der letzte Song der Platte. "Carnaval De Luz" endet mit dem Stück "Torn", das U2 gemeinsam mit Dolly Parton aufgenommen haben. Dabei soll es sich um die letzte aufgezeichnete Gesangsperformance der Sängerin handeln.

"Silencio" ist ab sofort erhältlich. Das vollständige Album "Carnaval De Luz" folgt am 13. November – neun Jahre nach dem letzten U2-Studioalbum mit ausschließlich neuen Songs.